Un concursante de '¡Ahora caigo!' sorprende con una de sus respuestas: "Ya verás cómo se viralice..."

Los concursantes de ¡Ahora caigo! suelen dejar momentos y respuestas memorables y Arturo Valls es el encargado de situarlas en su propio ranking, en el que están, entre otras, "el Malakito de Memphis" o "el Pulga de Vigo".

Este miércoles fue Chate el encargado de dar varias respuestas sorprendentes que no dejaron indiferente al presentador ni a los espectadores del concurso de Antena 3. La pregunta fue: "¿Tras qué guerra se dividió en dos la península de Corea?".

El concursante dejó pasar el tiempo sin arriesgarse a contestar, mientras miraba la pantalla sin saber que decir: "¿De Corea?". A falta de 10 segundos exclamó: "La penúltima Guerra Mundial, la última Guerra Mundial, el final de la Guerra Mundial".

Se le acabó el tiempo y no dio con la respuesta correcta, pero Valls no dudó en aplaudirle de forma irónica y, entre risas, comentó: "¿Hacemos la última Guerra Mundial? No, la penúltima que nunca se sabe".

"Estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, claro. Que afortunadamente, fue la última. ¡Qué lástima Chate! ¿En qué estabas pensando?", comentó el presentador.

"Verás cómo se viralice... de los creadores de Guerra Civil llega... ¡La penúltima Guerra Mundial!", señaló Valls momentos antes de que se abriera la trampilla del concursante y cayera eliminado.