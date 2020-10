Ana Pardo de Vera, tras ser acusada por Melchor Miralles de no ser neutral con Iglesias: "Mi currículo te da mil vueltas"

El Caso Dina que gira en torno a Pablo Iglesias está dando mucho que hablar en las tertulias políticas, y también está siendo uno de los temas favoritos para debatir y discutir. Eso es lo que ha sucedido este jueves en Todo es mentira entre los periodistas Ana Pardo de Vera y Melchor Miralles.

Mientras la directora del diario Público opinaba sobre el tema, el periodista de investigación ha comentado que no era neutral por su "relación con Pablo Iglesias". Entonces, muy ofendida, la colaboradora le ha pedido que explicara a qué se refería.

Tal y como ha comentado Pardo de Vera, su única relación es que ha recibido una propuesta por parte del vicepresidente para ser directora de RTVE, algo que también le ha llegado a otros profesionales.

La periodista ha destacado que no iba a soportar ese tipo de comentarios: "No soporto los ataques personales en una tertulia y lo sabes... Mi curriculum da cien mil vueltas al tuyo".

"¿Dónde está el problema de que te propongan de directora de televisión española? ¿Qué es eso de que yo tengo una relación con Pablo Iglesias? Yo he trabajado con Bono, si eso es ser podemita...", ha añadido Ana Pardo de Vera.

"Es la descripción de un hecho públicamente conocido", se ha intentado justificar Melchor Miralles. Pero la directora de Público ha continuado explicándose: "Yo soy una persona progresista y republicana, ¿eso me relaciona con Pablo Iglesias? Yo era progresista y republicana antes de que Pablo naciera...".

Ana Pastor de Vera ha añadido que no era su estilo entrar en descalificativos personales, tal y como demostró en anteriores desencuentros con Eduardo Inda, pero sí le ha dejado claro que su comentario le había parecido miserable: "No me lo esperaba de ti".