Bravo demana la creació de 10 nous òrgans judicials en la Comunitat en 2021

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha traslladat al ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, la necessitat de crear deu nous òrgans judicials en la Comunitat Valenciana per a 2021. Set dels nous jutjats serien de Violència sobre la Dona i els altres quatre per a reforçar les jurisdiccions socials, el Mercantil i la Primera Instància.

Tots dos mandataris s'han reunit aquest dimecres a València per a analitzar la situació de l'Administració de Justícia en les tres províncies i la consellera li ha exposat que "és necessari augmentar el nombre de jutjats" en els partits de València, Llíria, Sagunt, Alacant, Benidorm, Elx, Dénia i Castelló.

La seua proposta passa per crear sis nous jutjats de Violència sobre la dona per als partits judicials de València, Sagunt, Alzira, Llíria i dos per a Alacant. A això se sumaria la creació de la Secció 4a de l'Audiència Provincial de Castelló amb idèntica especialització.

Aquest augment de la planta judicial es completaria amb reforços per a les jurisdiccions socials, el Mercantil i la Primera Instància. En aquest sentit, en la proposta s'especifica un jutjat social per a València i Benidorm i un altre del Mercantil per al partit judicial d'Elx mentre que el de Dénia rebria un de Primera Instància.

És "insostenible" que s’assenyalen judicis per a 2022

Bravo ha advertit que és "especialment preocupant" la situació en la jurisdicció social, per la qual cosa ha anunciat la creació de "un pla de reforç conjunt entre el Ministeri i la Conselleria" que permeta reactivar l'agenda judicial perquè "és insostenible que s'estiguen assenyalant judicis per a l'any 2022".

Així, si el Ministeri de Justícia crea els jutjats, la Generalitat es compromet a dotar-los de mitjans i personal "en el menor temps possible", ha apuntat.

La consellera ha explicat al ministre que, segons l'últim informe del Consell General del Poder Judicial referent a l'any 2019, la taxa de jutges i magistrats per cada 100.000 habitants és d’11,3 en la Comunitat Valenciana quan la mitjana nacional és de 11,9.

A més, Gabriela Bravo ha indicat que la situació provocada per la declaració de l’'estat d'alarma' el passat 14 de març que ha provocat la suspensió de més de 20.000 judicis "fa necessària l'elaboració d'un pla de reforç conjunt" per a corregir la situació.

"Tant de bo"

Per part seua, el ministre ha coincidit amb la consellera que és "intolerable" que s'estiguen assenyalant judicis per a 2022 i ha assegurat que farà "el major esforç" possible" per a augmentar la planta judicial valenciana i millorar la seua situació.

Campo ha assenyalat que la fonamentació que li ha traslladat la consellera sobre les necessitats judicials en la Comunitat "és perfectament comprensible". "Tant de bo d'una manera directa puguem donar joc a les peticions per al pressupost de 2021", ha apuntat.

El ministre ha recordat a més l'existència del Pla 20-30 per a transformar la justícia espanyola i donar-li un "impuls modernitzador", així com la posada en marxa al setembre d'un 'pla de xoc' per a intentar recuperar els ritmes anteriors a la pandèmia i alleugerir la bossa.

"Es fa bastant difícil per al ciutadà pensar que té un judici en un Jutjat social per a 2022. Crec que hem d'incidir tant en la part conjuntural i puntual com en la part estructural i en aquesta part estan justament els jutjats de València o Benidorm", ha exemplificat.