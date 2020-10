Coronavirus.- CSIF denuncia la falta de proves a treballadors de presons en contacte estret amb positius

Aquesta situació provoca, segons el parer del sindicat, que en el Centre Penitenciari Antonio Asunción de Picassent hi haja 14 funcionaris en quarantena en l'actualitat per eixe contacte estret però sense que els faça la prova de contagi l'organisme per al qual treballen, ha indicat en un comunicat.

CSIF ha lamentat la "desídia" amb la qual Secretaria General d'Institucions Penitenciàries tracta els seus treballadors. Ha recordat que el Ministeri de Sanitat, en l'última actualització, a 25 de setembre, del document sobre estratègia de detecció precoç, recomana realitzar la prova diagnòstica als funcionaris de presons que hagen estat en contacte estret amb una persona que ha donat positiu.

A pesar d'aquesta indicació i del positiu per coronavirus de tres interns de Picassent, "a cap dels treballadors als quals s'ha considerat contacte estret li han realitzat les proves diagnòstiques", ha criticat.

El sindicat ha recalcat que, fins i tot, "algun d'aquests empleats públics ha decidit fer-se la prova pel seu compte i el resultat ha sigut positiu". En aquest sentit ha subratllat la paradoxa que "mentre als interns considerats contactes estrets dels reclusos contagiats sí els fan la prova diagnòstica a tots, en el cas dels treballadors no li la realitzen a cap".

El sindicat, davant aquesta situació, ha exigit a Institucions Penitenciàries que "complisca les recomanacions dictades pel Ministeri de Sanitat i que assumisca la seua responsabilitat com a garant de la protecció de la salut dels treballadors".

En aquest sentit ha reivindicat que l'empresa adjudicatària de la vigilància per a la salut faça el test de Covid-19 a tots els treballadors que han estat en contacte estret amb alguna persona que haja donat positiu.