Cvirus.- La Generalitat comença a distribuir els 250.000 tests d'antígens en els departaments de salut

Per províncies, Castelló va a comptar amb un total de 30.500 dosi, València amb 128.000 dosi i Alacant amb 89.000 dosi. Així mateix, el Servici Especial d'Urgències i el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana comptaran amb un total de 2.500 dosi.

El Ministeri de Sanitat ha donat llum verda a aquestes proves ràpides de detecció d'antígens per mitjà de l'última 'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19'.

En ella, especifica que actualment es disposa de dos proves de detecció d'infecció activa, una prova ràpida de detecció d'antígens i una detecció d'ARN viral mitjançant una PCR o tècnica molecular equivalent. La realització d'una o una altra dependrà de l'àmbit de realització, la disponibilitat i dels dies d'evolució dels símptomes.

D'aquesta manera, s'utilitzarà el test ràpid de detecció d'antígens per a qualsevol cas sospitós amb una evolució de símptomes menor a 5 dies, mentre que per als contactes se seguirà realitzant la PCR, tant en l'àmbit de l'Atenció Primària com en els Servicis d'Urgències hospitalaris.

Una altra novetat en la nova estratègia del Ministeri es refereix al moment de la realització de la PCR als contactes que, per als no convivents i en el cas de situacions especials (brots, centres educatius, etc), es realitzarà el seté dia de la quarantena.