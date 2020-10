El PSOE pide en el Parlamento la "restitución inmediata" del servicio de comedor en 16 centros educativos

Ello está provocando "serios problemas" para las familias y el alumnado, especialmente en aquellos jóvenes que por su mayor vulnerabilidad forman parte del Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil y necesitan una mayor garantía, según ha indicado el PSOE en una nota.

La parlamentaria andaluza Teresa Jiménez ha criticado que "la incapacidad y la desidia para resolver estas incidencias, así como su nula planificación y falta de respuesta a estas alturas de la Junta de Andalucía esté provocando que a día de hoy más de 1.200 alumnos" sigan "sin recibir este servicio".

Es "una carencia que, tal y como viene denunciando el PSOE desde que comenzara el curso, está generando un fuerte malestar que ha dado pie a numerosas denuncias públicas de las asociaciones de madres y padres del alumnado afectadas por las consecuencias negativas que conlleva", ha dicho.

"Es una falta de compromiso absoluto por parte de la Consejería de Educación y Deporte que aseguró que este problema iba a resolverse en unas semanas", ha afirmado la parlamentaria tras lamentar que haya transcurrido un mes sin que se haya producido una solución definitiva.

El Gobierno andaluz "vuelve a golpear la educación pública en beneficio de la educación privada, en este caso impidiendo la conciliación de la vida familiar y laboral, así como la alimentación básica y equilibrada para el alumnado en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla", ha señalado Jiménez.

En una comparecencia, junto al portavoz socialista del Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, los alcaldes de Montejícar y Colomera, Javier Jiménez y Justo Sánchez, y el concejal de Albolote, Diego Valero; la parlamentaria ha pedido "más inversión económica e implicación a la Junta para poder normalizar el curso escolar".

Ha señalado que la ausencia del servicio de comedor está provocando en municipios como Montejícar y Colomera, que los padres y madres no tengan en este momento un lugar que les garantice a sus hijos la alimentación por lo que tienen "muy complicado irse a trabajar en las campañas agrícolas que ahora comienzan y que son vitales para su subsistencia".

La Consejería de Educación tiene que "garantizar este servicio cuya ausencia es fruto de su tardía y pésima planificación del actual curso escolar", ha subrayado Jiménez, que ha agregado que la vuelta a las aulas "no ha estado exenta de dificultades e incidencias que han creado un verdadero caos y provocado serios problemas a la comunidad educativa".

Por su parte, Cuenca ha incidido en la falta de previsión de la Consejería y ha recalcado que "si no hay comedor escolar no hay posibilidad de conciliar laboralmente en Granada".

Al respecto, ha señalado los colegios como el Fuente Nueva, Abencerrajes o Victoria Eugenia como los principales afectados y ha precisado que "no es solo cuestión de conciliación sino también de atención a niñas y niños más vulnerables".

Ante esta situación, el edil socialista ha anunciado que su formación va a exigir al Ayuntamiento de Granada que se ponga de lado de las familias de la ciudad. Para el máximo responsable del PSOE en el Consistorio, "la solución no pasa por un parche hasta diciembre. Hay que pensar hasta final de curso y, por supuesto, para los próximos años. El modelo está en juego y no nos podemos doblegar. Hay que tener siempre las miras en que los servicios púbicos buscan la rentabilidad social y no económica".

Al respecto, ha incidido en que "no se puede escatimar en la comida. Se ha de buscar un equilibrio entre calidad y precio, porque no hay duros a cuatro pesetas".

Los centros educativos de la provincia de Granada que a día de hoy aún están sin servicio de comedor son, según la información del PSOE, El Puntal (Huélago), Arzobispo Moscoso (Víznar), Hurtado de Mendoza (Cogollos Vega), Francisco Lucilo de Carvajal (Albolote), Abencerrajes (Granada), Tínar (Albolote), Juan Alonso Rivas (Colomera), San Isidoro (Deifontes), Fuentenueva (Granada), San Isidro Labrador (El Chaparral, Albolote), San Pascual Bailón (Pinos Puente), Victoria Eugenia (Granada), Nuestra Señora del Rosario (Dehesas Viejas), San Andrés (Montejícar) y el Sierra Arana de Iznalloz.