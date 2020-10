Se confirma la primera pareja de 'Top Gamers Academy': Perry e Irene tienen un roce y lo solucionan con un beso

Los 18 concursantes de Top Gamers Academy están viviendo unas semanas intensas con tantas clases, entrenamientos y torneos, y la convivencia está haciendo que surjan entre ellos diversos roces. Es el caso de Perry e Irene, cuya atracción es más que evidente, pero mucho más desde que lo han confirmado con un beso.

Este lunes, ambas tuvieron un desencuentro que provocó que la gallega estuviera todo el día confusa, ya que consideraba que iba todo el día detrás de su compañera y parecía que ella ser alejaba un poco delante de las cámaras.

Por ello, ambas se sentaron a hablar y aclararon lo que pasaba. "No puede ser que cada vez que nos enfoque una cámara como que me rehuyas", le dijo Perry. "Y luego me dices que me vas a comer la boca delante de las cámaras".

Irene, que no lo veía así, le dijo que la gallega no le decía ese tipo de cosas. "Ya, pero yo sabes que lo hago sin problema [...] Me siento a veces como un perro que va detrás de ti", argumentó Perry. "¿Por qué me haces sentir como si fuese un secreto o algo de lo que avergonzarte?".

Después de aclararlo y cambiar de tema, finalmente la granadina concluyó la conversación con un beso en la boca frente a las cámaras. "¿Era tan difícil?", le preguntó Perry antes de marcharse.