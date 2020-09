Jordi Cruz, presentador de 'Top Gamers Academy': "Los videojuegos tienen muchos tópicos y los vamos a derribar"

Los videojuegos aterrizan con fuerza en la televisión a partir de este domingo en Neox, pues a las 21.30 horas se estrenará Top Gamers Academy, un programa creado por Gestmusic y Webedia y que cuenta con la colaboración de PlayStation España, Atresmedia y OSL DeAPlaneta. Este OT de videojuegos contará con 21 concursantes cuya vida en directo en la Academia se podrá seguir 24 horas a través de Twitch.

Promete ser un formato innovador y muy diferente, pues es el primer talent de videojuegos del mundo. Ana Oliveras, más conocida como 'Anouc' (jefa de producto en ESL Internacional), será la directora de la Academia y los participantes tendrán profesores de renombre que impartirán clases como edición de vídeo, entrenamiento de videojuegos, ejercicio físico, salud o marketing. Además, los famosos youtubers Rubius, Willyrex y Grefg actuarán de mentores de los tres equipos en los que se dividirán los concursantes.

Durante ocho semanas, los 21 chicos y chicas se centrarán sobre todo en PS4 y en los juegos Gran Turismo y Fortnite, y vivirán por y para los videojuegos con el fin de convertirse en jugadores profesionales y buenos creadores de contenido.

Cada domingo, Jordi Cruz se pondrá al frente de las galas en directo en Neox. El conocido presentador ha sido locutor de radio en Cadena 100 y también ha trabajado como actor de doblaje poniendo su voz a Flik (Bichos) o a Fred Weasley (Harry Potter), pero muchos lo conocen más por su etapa al frente de Art Attack. Pero ahora, el catalán llega dispuesto a romper barreras sobre esta industria digital.

¿Cómo lleva el estar al frente de un proyecto tan diferente como un talent-reality de videojuegos? Pues me siento muy afortunado, sobre todo porque es algo tan, tan nuevo que cuando formas parte de un equipo que va a hacer algo tan nuevo lo único que puedes sentirte es afortunado. Claro que hay miedo e incertidumbre por ver qué va a pasar, porque no es algo convencional, pero sobre todo me siento afortunado, muy afortunado.

jORDI cRUZ Barcelona, 14 de octubre del 1976 (43 años)

Empezó en los medios con 19 años como presentador del 'Club Disney', pero sobre todo es conocido por el programa de manualidades 'Art Attack'. Posteriormente, ha sido locutor en Cadena 100 y actor de doblaje de personajes como Flik ('Bichos') o Fred Weasley ('Harry Potter').



¿Qué se van a encontrar los espectadores en el programa? Vamos a hacer un programa que se va a vivir 24 horas por Twitch, que va a tener las galas en Neox, pero que también se va a ver en Twitch. Yo creo que el espectador va a encontrar una ventana 24 horas abierta con entretenimiento y en el lugar donde quieren ver ese entretenimiento. Eso es lo que va a encontrar, un talent que yo creo que va a sorprender mucho.

¿Las galas también se verán en Twitch? En Twitch se podrá ver el backstage de la gala que estemos emitiendo en Neox. Eso, por ejemplo, ya de por sí es bastante novedoso. Yo me puedo salir de la cámara de Neox e irme directamente a la de Twitch. Es algo continuo y se hace todo desde la Academia, que es multidisciplinar para todo. La Academia es la protagonista de todo el programa, hasta donde yo sé, es el escenario donde se va a hacer todo.

Esto garantizaría el aislamiento de los concursantes, tanto por el formato reality como por el coronavirus, ¿no? La verdad es que estamos en manos de una de las mejores productoras en este país como es Gestmusic, que han podido producir y planificar este programa con la situación que estamos viviendo. Pasó con otros programas de televisión que tuvieron que ponerse manos a la obra en mitad de todo el jaleo. ¿no? Están muy concienciados, así que en eso estoy totalmente tranquilo. Pero la palabra aislados no sé si es correcta para este programa. Me parece que no, porque en el fondo son generadores de contenido y creo que van a tener que ver el feedback de la gente. Tampoco lo sé muy bien, pero me parece que aislados del todo no estarán.

A priori parece que el programa está orientado al público joven, o más experto en videojuegos, ¿pero gustará también al público más casual? Yo creo que la misión del programa es entretener con la base de los videojuegos. A partir de ahí, podremos conquistar a muchos tipos de público, desde el que es amante de los videojuegos hasta el que no juega pero le gusta todo el tema del streaming, el castear y disfrutar viéndolo. Como al que no le gusta practicar un deporte pero sí le gusta ver retransmisiones porque son emocionantes y trepidantes. Yo creo que, con la base del entretenimiento y con el condimento de los videojuegos, todo el mundo que quiera pasárselo bien se encontrará a 21 participantes muy majos con unas ganas tan fuertes que creo que eso va a traspasar las pantallas.

¿Están motivados los concursantes? Sí, prometen mucho. Yo los conocí en el día del casting, tienen mucha ilusión, hicieron una gran familia, porque aparte han sido unos auténticos supervivientes porque en este casting llevan un año. Han tenido que ver cómo su sueño de repente se paraba, venía el coronavirus, a ver qué ocurría. Tienen muchas ganas porque ven que nos lo estamos tomando muy en serio, que les vamos a ofrecer una academia 24 horas para que puedan hacer lo que más les gusta sin preocuparse de nada más que de jugar a videojuegos, y se les va a dar las herramientas para que sean unos grandes generadores de contenido. Creo que cuando entren y vean que su única preocupación va a ser hacer esto, ahí van a soltarse. Van a llevarse el corazón de más de una y de más de uno.

¿Qué puede adelantar de ellos? Pues es gente joven y, si no me equivoco, hay bastante paridad. A mí eso me encanta. O sea, no porque no existieran, sino porque era una realidad. A lo mejor no era muy visible, pero las chicas, como los chicos, juegan a videojuegos y se lo pasaban en grande haciendo streaming y hablando de videojuegos. No hemos tenido que hacer arqueología para encontrarlas, estaban ahí, aunque no tenían visibilidad. Ha sido tan fácil como proponer un casting y que se apunten. Yo las veo jugar al Fortnite y controlan mucho. Es otro de los muchos muros que vamos a derribar con este programa, porque el mundo de los videojuegos tiene muchos tópicos y se van a ir derribando uno tras otro.

¿Cree que el programa servirá para acercar un poco la industria del videojuego a un público general? Sí, porque demostrará que los videojuegos son entretenimiento con 360 grados. Ya no solo se juega, también se puede comentar en directo, alguien lo puede estar viendo, se puede jugar online con gente de todo el mundo... Y luego están los eSports, gente muy preparada que compite en grandes eventos que son comparables con cualquier celebración deportiva. Ves imágenes de torneos de League of Legends o de Fortnite y eso es un auténtico espectáculo.

¿Entonces Top Gamers Academy puede ser un programa familiar? Será perfecto para todas esas generaciones que les gusta jugar a videojuegos y que sus padres no entienden qué hay detrás de ellos, qué hay que les llena tanto, que vean que hay una forma de ganarse la vida y que es un principio donde hay muchas opciones: programador, creador, caster, coach. Servirá para que los padres vean el programa y que el hijo pueda decirles: "Mira papá, esto es lo que yo hago. A eso es a lo que yo me dedico". Por eso, yo creo que va a servir mucho, espero. Porque tenemos un concepto de videojuego de que eso es lo que el niño o la niña hace en la habitación para que no moleste. Y es otra cosa totalmente distinta. Yo creo que una familia se puede sentar, ver Top Gamers Academy y disfrutar no solo de los de los concursantes, sino de lo que van a hacer.

Jordi Cruz, presentador de 'Top Gamers Academy'.

¿Y usted en qué tipo de público se incluiría? ¿Juega a videojuegos? Yo soy el típico que, como no soy competitivo, los videojuegos que son de competición me han llamado poco la atención. Y sobre todo también porque pensaba que, como no sabía jugar, no iba a pasármelo bien. Me he enganchado tras ver a diferentes personas en streaming y después de que en el confinamiento los amigos de PlayStation me mandaran una PS4. Es muy divertido. A lo mejor soy el peor en Fortnite, pero me da igual. ¿Y lo que me río siendo el peor?

¿Cómo fue el momento en el que le llamaron para presentar? Lo recuerdo perfectamente. Hace un tiempo, creo que el verano del año pasado, Tinet Rubira puso un tuit en el que estaban barajando que tenían esta idea. Entonces yo contesté: "Bueno, de jugador no, pero de presentador me apunto". Y supongo que se quedó ahí grabado. Hace unos cuantos meses me llamó la directora del programa y me dijo: "Hola, te llamamos de Gestmusic". De repente abrí los ojos y pensé: "A lo mejor me llaman para que vaya a hacer manualidades a OT". Pero me dijeron: "Tenemos un nuevo programa de videojuegos..." Y ahí creo que empecé a decir sí, sí, sí, a lo que sea, sí. Fue una de estas llamadas que te cambian la vida, como digo yo.

Al ser de Gestmusic, mucha gente tendrá en mente OT. ¿Recordarán las galas a las de OT? Creo que cada uno tiene su estilo y Operación Triunfo es un transatlántico... Nosotros vamos a estar un poquito más relajados, o eso espero (Risas). Tengo muchas ganas de hacer este programa porque soy muy de entrevistar. Vamos a tener expulsiones, lógicamente, y entiendo que vamos a tener momentos de hablar de cosas que han ocurrido, porque no dejan de ser un grupo de personas que están dentro de una academia y que comparten lo bueno y lo malo. Yo me reconozco un poquito Mercedes Milá en eso de meterme al 100%. Creo que la situación en OT es de más tensión en directo, y nosotros vamos a estar en la Academia pasando momentos buenos y malos. Voy a intentar poner ese condimento de Jordi Cruz divertido y quitarle hierro al asunto.

Al margen de la televisión, utiliza mucho las redes sociales. ¿Conoce el sobrenombre de "El Jordi Cruz bueno" con el que le llaman los usuarios? Sí, lo conozco (Risas). Sé de su existencia, pero eso es como cuando te ponen un nombre y no lo puedes decir tú, te lo tienen que decir los otros. Supongo que Rocío Jurado no iba por ahí diciendo "soy la más grande". Se lo decía la gente. Bueno, yo creo que es un calificativo por comparación, pero no me lo creo al 100%. Si ves MasterChef, sabes que Jordi Cruz es un poquito chungo y duro, entonces creo que las redes juegan con ese concepto. No creo que sea mala persona, vamos.

¿Conoce al juez de MasterChef? Sí, lo que pasa que nos conocimos hace muchos años, cuando él aún no formaba parte del programa. Fue un evento promocional en el que coincidimos y cuando nos encontramos fue como "Oye, tú te llamas como yo". Fue hace muchos años y no lo he vuelto a ver otra vez.

¿Y no se animaría a estar en MasterChef Celebrity y hacer un encuentro de ambos Jordis? Es que yo tengo fobia a los pájaros, mucha fobia. Y todos los años he visto la típica prueba de desplumar una codorniz. Yo directamente dejaría la codorniz encima de la mesa y adiós muy buenas. Así que, para no encontrarme en esa situación, ni lo he pensado ni lo he soñado. Todo lo demás no me importaría. Pero es que no es que tenga miedo a desplumarlo, solo tener el pájaro ahí me da cosa. Y me da más miedo verlos muertos que vivos. Y este año lo pasé mal porque en todas partes se veía lo de Saray con el pájaro en el plato y me moría del miedo.

¿Es fan del programa? Sí, pero además, cuando lo emiten recibo muchas notificaciones porque hay mucha gente que se equivoca y me etiquetan a mí en redes. Al día siguiente me siento mal por "la bronca que he metido". Ahora, por ejemplo, tengo un conflicto con el actor Jesús Castro, porque me sale en Twitter: "El conflicto de Jordi Cruz con Jesús Castro". ¡Pero si yo no tengo problemas con este hombre! A veces dicen: "Me parece guapísimo Jordi Cruz". Y me quedo pensando: "Digo yo que será el otro". Pero siempre albergo una pequeña esperanza de ser yo.

¿Tu cara me suena no se lo ha planteado? Bueno, sería un reto. Yo es que tengo que estar al 100% convencido porque tiene que ser creíble, o me lo tengo que creer yo. Pero no sé cantar, así que creo que me podría más la frustración. Si tuviese vis cómica como Arturo Valls, aún, pero la gente no me reconoce como un personaje de humor. Entonces sería muy triste que Ángel Llàcer me dijera "eres un desastre". Pensaría: "¿En qué momento me metí aquí?". Pero bueno, lo que sí que iría es de invitado. Ahí da igual si cantas bien o cantas mal, es una aparición, te van a aplaudir y te van a dar las gracias por venir.

Como parte del elenco de Harry Potter, ¿qué opina de lo que ha pasado con J.K. Rowling? Yo lo único que puedo decir es que no tiene ni pies ni cabeza lo que dice, bajo mi punto de vista. Pero creo que todo el mundo puede pensar lo que le dé la gana, faltaría más, pero uno tiene que saber que es referencia para mucha gente. Y esta mujer escribió unos libros que son una referencia para mucha gente, gente que está pasando por ese momento de transición. Entonces, que te diga que no tienes derechos, lo expliques o no lo expliques bien, simplemente que ponga en duda lo que tú estás viviendo... Ella puede tener la opinión que quiera, pero tiene que pensar que su altavoz es muy fuerte, así que si no está de acuerdo que no diga nada, porque a lo mejor puede molestar. Nadie la ha apuntado con una pistola y le ha dicho: “Opina sobre los derechos de los transexuales”. Ella lo ha dicho supongo que en su casa de 17 plantas con su taza de té en la mano, pero bueno.

¿Qué futuros proyectos tiene por delante? Esta temporada, al ya no estar vinculado a Cadena 100, se me abre una libertad de horario que antes no tenía. Ahora estoy teniendo muchos, por así decirlo, micropoyectos. Cosas relacionadas con hacer contenido para las redes para distintas marcas. Estoy presentando algo nuevo en Netflix para YouTube y Facebook que es una especie de cartelera de sus estrenos. También estoy haciendo la campaña con Samsung. Estoy en muchas historias muy creativas y divertidas y muchas que van a salir que están muy bien. Así que, por suerte, puedo decir que no me faltan los proyectos y que van a venir muchos más, estoy convencido.