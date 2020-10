Violeta Mangriñán se derrumba en directo al hablar de su anorexia: "Me obsesiona no engordar"

Violeta Magriñán acudió este lunes a Sálvame para hablar de lo que días antes ya había anunciado: se recaída en la anorexia. La influencer, que lógicamente está pasando por uno de sus peores momentos, contó cosas como que le obsesiona "no engordar".

Según contó la colabora de MyHyV, el problema apareció hace algo más de dos años y medio. "Cuando empecé en la tele es cuando cambié", desveló.

Según contó, cuando empezó a salir en los programas dejó de tomarse los anticonceptivos y engordó siete kilos. "Estaba hinchada. Me vi tan mal que empecé a obsesionarme. Sigo igual a día de hoy".

Además, comentó cómo repercute este trastorno a su trabajo como influencer. "De 30 días que tiene el mes, hay cuatro en los que me veo bien, pero 26 me veo fatal. Está muy bien enseñar la ropita, los viajes... pero también es importante que la gente sepa que tenemos problemas y días de mierda", explicó.

Tras derrumbarse completamente y entre lágrimas, desveló además que "no" sabe cómo hablar de esto.

Pero una vez se repuso, contó que se siente mal cuando come mal. "Cuando me como una pizza o algo menos sano de lo normal me castigo muchísimo. Al día siguiente lo paso fatal. A lo mejor me tiro tres días en los que me como un filete de pollo en todo el día o una pieza de fruta".