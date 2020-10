Mercedes Milá critica al doctor Cavadas: "¿Este señor quién es? Su aspecto de guerrillero no me gusta"

Esta semana, el doctor Pedro Cavadas volvía a la televisión como invitado en El Hormiguero, donde ha criticado la gestión española de la pandemia de coronavirus. El nombre de Fernando Simón surgía de nuevo: "No lo conozco, ni ganas", aseguraba el prestigioso cirujano. Las palabras de Cavadas no han gustado a la periodista Mercedes Milá, entrevistada este sábado en laSexta Noche. "¿Este señor quién es?", se apresuraba a preguntar tras escuchar un fragmento de la intervención de Cavadas en El Hormiguero.

El presentador, Iñaki López, respondió entonces a Milá: "El doctor Cavadas es un gran experto, es un médico muy conocido que además desarrolla una importantísima labor en África con gente muy desfavorecida a la que está llevando cirugía, medicinas, atención médica...".

Sin embargo, el currículum descrito por el presentador no convenció a la periodista. "¿En dónde trabaja?", insistió Milá. "En Valencia tiene su propia clínica, pero se mueve mucho por países del tercer mundo, desarrolla una labor humanitaria muy importante", volvía a repetir López.

"Te diré una cosa que puede ser una frivolidad, sobre todo si es un médico tan estupendo, como tú dices, yo no lo conozco, me suena el nombre, pero no le conozco. Ya ese aspecto de guerrillero con el que se ha presentado en el programa de Pablo (Motos), ya no me gusta. En este momento, en España, cuanto menos gestos guerrilleros y violentos, mejor. No lo necesitamos, no es lo que nos conviene", ha opinado la expresentadora de Gran Hermano.

Respecto a las palabras de Cavadas sobre Fernando Simón, Milá ha insistido en defender su labor al frente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. "No lo conozco personalmente —ha reconocido—, lo que puedo hablar de él es lo que le he visto por televisión, de lo que he leído de él, de lo que sé de su paso por África, también, de lo que sé como experto epidemiólogo... Y ya no solo porque estuviera con Rajoy y luego con siete ministros más, porque podría pasar que se equivocara, pero a mí me merece muchísimo respeto. Creo que tenemos una inmensa suerte de tener a Fernando Simón en estas circunstancias", ha concluido.