Las calles de Madrid, abarrotadas de gente en pleno estado de alarma

Un día después de la entrada en vigor del estado de alarma en Madrid, las calles de la capital se han llenado de madrileños que, sin posibilidad de salir o entrar de la capital excepto por motivos justificados, han ejercido de turistas en su propia casa.

Los habitantes de la capital y de los ocho municipios afectados se han quedado de puertas para adentro sin poder elegir otro destino para pasar este fin de semana largo, ya que el lunes es el festivo del 12 de octubre, una de las fechas con mayor tránsito de viajeros hacia los lugares de costa o segundas residencias en general y viceversa.

Por este motivo, los madrileños se lanzado este sábado a las calles del centro, completamente abarrotadas: parejas jóvenes haciéndose fotos en la plaza Mayor, numerosas familias con niños pequeños, personas mayores solas o en pareja que han revitalizado el centro de Madrid.

El nuevo estado de alarma declarado este viernes contempla las mismas medidas que las restricciones que se aplicaban el jueves, pero que ahora adquirieron otra configuración jurídica al no ser ratificadas las anteriores por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

"No significa nada más que no podemos salir de Madrid, pero aquí tenemos de todo, o sea que tampoco es que sea un gran sacrificio", cuenta a la agencia Efe Alicia, una madrileña que hace cola con su pareja en el Museo del Prado. Delante de ellos esperan decenas de personas para entrar, síntoma de que esto "no tiene nada que ver con el confinamiento de marzo", ha asegurado.