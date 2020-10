Los casos activos en centros gallegos ascienden hasta los 403 y las aulas cerradas suben en 8, hasta 21

En cuanto a las aulas cerradas en colegios y escuelas infantiles de toda Galicia, la cifra total ha subido en 8, hasta situarse en el total de 21, según los datos diarios aportados por las consellerías de Educación y Política Social, actualizados al jueves.

Como área con más casos en centros escolares es la de Ourense, principal foco de incidencia de la COVID-19 en la Comunidad gallega, con 143 positivos activos (tres más que el jueves) y seis aulas cerradas (tres más).

Al listado de esta provincia se suman tres escuelas infantiles, con un positivo cada una: la de Barbadás -dos unidades cerradas-, la de Ribadavia -una unidad cerrada- y la de O Carballiño -pero sin aulas cerradas-; y el colegio CPR Apostólico Mercedario de Verín, con un infectado.

En cuanto al resto de áreas, suben en la de A Coruña, con 80 contagios (+2) y dos aulas cerradas, cuando hace un día no contabilizaba ninguna; en la de Ferrol, con ocho casos (+1) y ninguna unidad clausurada; en la de Santiago, con 44 casos activos de coronavirus (+8) y seis clases cerradas (+2); y en la de Vigo, con 48 infectados (+11) y seis aulas en cuarentena (+2).

Por el contrario, los casos activos descienden en uno, hasta los 31, en el área de Lugo, que ya no cuenta con clases clausuradas; y en la de Pontevedra-O Salnés, con 41 infectados (-2) y un aula que continúa en cuarentena.

No obstante todo ello, los datos facilitados por la administración no representan una instantánea precisa sobre el volumen de nuevos contagios, al limitarse a trasladar los que permanecen en activo y no concretar las altas ni los positivos que se añaden al montante respecto al parte anterior.

NUEVOS CENTROS

En el parte de este viernes, la Xunta informa de 18 nuevos centros que registran un total de 19 casos de coronavirus, que han obligado a cerrar ocho aulas.

En el área de A Coruña, como nuevas incorporaciones al listado están las escuelas infantiles Pequerrechos Ronda Oureiro, en la capital, y la de Betanzos. En la de Santiago, se suma la escuela infantil municipal A Magdalena de Ames, que destaca por contabilizar cinco positivos y dos clases en cuarentena.

Asimismo, se informa de casos en el IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Lugo), en el IES Plurilingüe Aquis Celenis de Caldas de Reis (Pontevedra) y en otros nueve centros del área de Vigo: la escuela infantil Cangas Choupana, el IES Pazo da Mercé de As Neves, el IES de Mos, la escuela de música EMUSPR Asociación Amigos da Música de Salceda, el CPI de Mondariz, el CRA María Zambrano de O Rosal, el CMUS de Redondela, el CPR Povisa Formación Profesional de Vigo y el IES Santa Irene, también en la ciudad olívica.

Como centros con mayor número de positivos están el CPR Plurilingüe María Auxiliadora (10), el CEIP As Mercedes (9), el CPR Plurilingüe Santo Ángel (9), el CPR Santa Teresa de Jesús (8), y el IES O Ribeiro de Ribadavia (7), todos ellos en el área de Ourense.