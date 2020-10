Tamara Falcó, en 'El hormiguero': "Se me da fatal posar, lo paso muy mal"

Tras la presentación este miércoles en El hormiguero de la serie Disturbios (Movistar) por parte de Roberto Álamo, Raúl Arévalo y Álex García y las secciones de Pilar Rubio y Marron, Pablo Motos dio paso al debate.

Esta semana, la mesa del programa de Antena 3 contó con cuatro colaboradores: Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val. Los dos últimos fueron los que abrieron la tertulia comentando una foto en redes del escritor.

A colación de la foto, Motos destacó la entrevista de Falcó en ¡Hola!: "Hoy eres la portada de la revista, con ocho páginas dentro de entrevista. Es sensacional", pero el presentador la preguntó: "¿Tú que tal posas? ¿Qué tal se te da?".

La hija de Isabel Preysler afirmó que "se me da fatal, lo paso mal yo, los fotógrafos, no me estoy quieta... es un horror". Roca exclamó: "¡No te creo! Si sales guapísima", y Falco señaló que "no sabes lo que lo sufrieron –los fotógrafos-".

"¿Cuál es tu problema? ¿Estar siempre guapa?", comentó Motos. La colaboradora le explicó que "gesticulo mucho, me pongo nerviosa, tampoco me encanta que me esté mirando la gente... son una serie de cosas que no funcionan bien para la foto".

Trancas añadió que "cuando te haces un selfie, ¿también te cuesta?", a lo que Falcó reconoció que también le pasa y "las chicas que me ayudan con las redes sociales también les cuesta muchísimo y tardamos un montón en lanzar las cosas".

Tamara Falcó, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

También destacó que su madre "tiene mucho que decir" cuando se hace fotos y "de hecho, no hemos hablado sobre ellas –las de ¡Hola!- aun". Del Val comentó: "¿Tienes miedo de su opinión?".

"Bueno, no, miedo tampoco, pero un poco de respeto sí", añadió mientras que Motos recordó que cuando Isabel Preysler estuvo en el programa "para hacernos las fotos cambió el móvil y la altura".