PSOE se pregunta cómo se hubiera gestionado la crisis con políticas de PP, "que planteó 7.000 sanitarios menos"

En su turno en el Debate sobre el Estado de la Región, Abengózar ha lamentado la "falta de empatía" del Partido Popular en su intervención parlamentaria, considerando que García-Page no estará "tan acabado" si el líder de su oposición tiene que "usar una pandemia para rascar votos".

Del debate, ha puesto en valor que el presidente regional "haya dado esperanza y luz" en un contexto de crisis sanitaria, que es "lo que necesitan los castellanomanchegos", que ahora quieren ver que "hay proyecto" para la región.

"Hemos vuelto a ver a un presidente entregado, dolido pero seguro de sí mismo y convencido de sacar a Castilla-La Mancha de este bache, pero esta vez el virus se llama coronavirus y no se llama Cospedal", ha abundado.

La portavoz ciudadrealeña, que ha recriminado en varias ocasiones que el líder de la oposición, Paco Núñez, haya estado ausente del salón de plenos en su intervención, se ha preguntado "cómo habría afrontado la Comunidad Autónoma la crisis" sin la "privatización y recortes de presupuesto" que acometió el PP desde el Gobierno.

En esta línea ha hecho una comparativa al respecto de cómo considera que gestiona una crisis el PP a cómo lo hace el PSOE. Así, el Gobierno actual "no está dando la espalda a los vecinos, y eso es la democracia".

Sobre las "ocurrencias" de Núñez, ha reparado en la petición de realizar test "a lo tonto modorro". "Esto no lo hacemos en Castilla-La Mancha porque los test no son vacunas. No curan, no protegen", ha afirmado.

Lo que sí protege "son las mascarillas o el hidrogel", además de las "restricciones de movilidad a tiempo", pero no ha visto al líder de la oposición "hacer vídeos con estas recomendaciones".

Ante las críticas del PP al Gobierno regional, ha querido contraponer que hasta "doce cargos" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid han dimitido de sus funciones.

"SU EMPEÑO ES BUSCAR CULPABLES AL VIRUS"

Ha afeado al Partido Popular su intención de impulsar una Comisión de Investigación en sede parlamentaria para abordar la gestión de la crisis. "Su único empeño es buscar culpables al virus. ¿Están o no están jugando con esta pandemia?".

También ha pedido a los 'populares' dejar a un lado las "mentiras", y les ha urgido a "pedir perdón" por "todos los males" que han causado a todos los sectores antes de ofrecer su ayuda.

Considera la portavoz socialista que el PP "ha mentido" hablando de economía durante el debate de este miércoles, mientras que "no han dicho nada bueno sobre la Comunidad Autónoma".