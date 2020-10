Núñez ofrece canjear la investigación COVID por dar más voz a sociedad civil y Page replica: "No nos da miedo"

En su turno de réplica Núñez ha lanzado a García-Page esta idea a cambio de aceptar su propuesta de que la sociedad civil participe en la comisión parlamentaria para abordar el reparto de fondos europeos que el presidente autonómico ha mencionado en su primera intervención parlamentaria.

"No la acepto -retirarla-, propóngala, haga lo que quiera. ¿Cree que nos va a dar miedo?. Juega con ventaja porque yo no voy a hacer ninguna, ni sobre Cospedal ni de Villa ni Gibacars. Ha sido el único en toda España que la ha propuesto", ha afirmado el presidente regional.

También le ha reclamado Núñez que le conteste su idea de poner en marcha un plan de rescate para familias, autónomos y pymes.

Del mismo modo, ha reclamado su apoyo a la Monarquía suscribiendo un documento de los diez diputados regionales del PP, con el apoyo de diputados nacionales y senadores de la región, y que se lleve ante notario este jueves por parte de los números 'dos' de PP y PSOE en Castilla-La Mancha.

A este punto concreto, García-Page ha defendido que apoya "mucho" al Rey, pidiendo a Núñez que "no lo saque a pasear en el debate parlamentario", ya que "no se puede defender". "Le hacen el caldo gordo a Podemos, que no tiene otra ocurrencia que hablar de la Casa Real, se han quedado sin barniz, se le ha ido la pintura del 15-M", ha aseverado.

No obstante, se ha mostrado convencido de que Núñez va a seguir siendo presidente del PP, confiando en que van a seguir entendiéndose en "en lo personal", porque aún "queda margen para el insulto", pero ha recriminado que en redes han hecho "un trabajo muy sucio en pandemia", algo que "le ha dolido" a sus hijos.

"Alégrense si aparece una vacuna, estoy dispuesto que nos veamos en Fuensalida -junto a la líder de Ciudadanos, Carmen Picazo- y lo celebremos con vino de Castilla-La Mancha. La más avanzada es posible hasta que se fabrique en Toledo, sería tremendo", ha exclamado el presidente autonómico.