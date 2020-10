Meghan Markle y Patrick J. Adams, su pareja en la serie 'Suits', apenas se hablan ya

Seguramente se sigan llevando bien, pero es que la distancia que interpone el haber pasado por la realeza es algo a veces que da reparo romper, porque no se sabe hasta qué punto se puede llegar. Quizá esa sea la forma más sencilla de explicar la razón por la que Patrick J. Adams, quien fuera pareja en la ficción de Meghan Markle, ya no habla con ella.

Ambos coprotagonizaban la serie Suits, en la que se hizo medianamente famosa la duquesa de Sussex antes de comenzar su relación con el príncipe Harry. Y de hecho compartieron durante años horas y horas en los sets de rodaje, pero ni por esas la amistad ha perdurado.

Más allá de que Meghan Markle abandonase la ficción, lo que la unía a su compañero, que incluso estuvo invitado a su boda con el hermano del príncipe Guillermo, se ha ido enfriando por todo ese protocolo y ese vértigo que da pensar si alguien, con su nuevo estatus de miembro de la realeza, habrá cambiado y ya no querrá saber nada de su vida anterior.

A pesar de todos los gestos que la exactriz y actual productora (solo hay que ver el importante proyecto sobre el Black Lives Matter que está preparando para Netflix tras firmar un acuerdo multimillonario) ha hecho para alejarse lo máximo de la familia real británica, incluyendo el de que la familia vive actualmente en Los Ángeles, aún queda un halo difícil de quebrantar para su expartenaire en la pequeña pantalla.

"Siendo honestos, me siento intimidado por ella. No me cabe la menor duda de que ahora mismo podría levantar mi teléfono y llamarla en cualquier momento. Pero no sabría qué decirle", ha declarado Adams, que en Suits interpretaba a Mike Ross, personaje que, casualmente, acababa casándose con el de Rachel, rol que encarnaba Markle.

En su entrevista con Radio Times, en la el actor canadiense de 39 años también ha hablado de su nuevo proyecto para National Geographic y Disney+ (una revisión de Elegidos para la gloria), ha revelado que la última vez que habló con ella fue en 2019, y tuvo que ser para felicitar a su amiga -y ya duquesa de Sussex- por su reciente maternidad del pequeño Archie.

"Después de que nuestros hijos nacieran nos estuvimos mandando algunos mensajes de texto y también regalos. Pero no sé, ahora como que me asusta llamarla. Me da miedo la idea de tener que romper cualquier barrera que existe entre nosotros para poder mantener una conversación", se ha lamentado.