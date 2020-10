La Policia acudeix al Galileo per a investigar la festa il·legal

Agents de la Policia Autonòmica valenciana es van personar aquest dimarts en el col·legi major Galileo Galilei per a sol·licitar-li al director del centre tota la informació que posseïsca sobre la polèmica festa celebrada en les seues instal·lacions la setmana passada i que ha desencadenat el pitjor brot de Covid-19 en la Comunitat Valenciana des del final de l'estat d'alarma.

Tres agents van acudir al matí a la residència d'estudiants, de titularitat privada, i un d'ells va mantindre una reunió amb el director. La visita va ser “protocol·lària i cordial per a demanar informació” i en cap cas es va tractar d’”una inspecció”, segons fonts del col·legi major, que va mostrar la seua “total col·laboració” amb el cos policial.

La direcció del centre també va indicar que desconeixia que anava a celebrar-se la festa, en la qual van participar al voltant de cinquanta persones, i que a l'haver menys personal els caps de setmana –un en recepció fins a les nou de la nit i després el de seguretat– no es va sentir el que ocorria a la terrassa, on va tindre lloc.

“Quan portaven una estona, algú va avisar i al moment van pujar i van veure que hi havia gent, a la qual van obligar a anar-se’n”, afig. No obstant això, la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha demanat a la Policia adscrita a la Generalitat que òbriga una investigació amb l'objectiu d'esbrinar els fets esdevinguts i per a determinar i “depurar”, si escau, les responsabilitats de les persones organitzadores o participants.

Aquesta investigació també determinarà les possibles sancions derivades de l'aplicació del Decret llei 11/2020 de Règim Sancionador específic contra els incompliments de les mesures de prevenció contra la Covid-19, va subratllar la conselleria en un comunicat.

“Hi ha 25.000 estudiants universitaris que no poden rebre classes presencials per la irresponsabilitat d'uns pocs i això ha de tindre una resposta. Per descomptat, hi haurà una investigació de caràcter policial i s'adoptaran les mesures que corresponguen”, va afirmar aquest dimarts el president, Ximo Puig, en Onda Cero.

El departament de Sanitat, per part seua, va dictar ahir la resolució que ja va avançar el dilluns per a l'aïllament preventiu del col·legi Galileo Galilei durant huit dies: totes les eixides del centre i les visites externes estan suspeses excepte les estrictament necessàries per raons sanitàries. Els interns contagiats són tots asimptomàtics.

El brot, que ha originat almenys 168 positius –encara s'estan realitzant PCR i analitzant proves–, s'ha estés entre estudiants de diverses universitats valencianes i ha obligat a suspendre les classes presencials en la UPV i en dos cursos del CEU Cardenal Herrera. També s'han cancel·lat temporalment les pràctiques dels estudis de Ciències de la Salut en tota la província. Aquesta mesura, que afecta centres públics i privats, estarà en vigor, almenys, fins al 16 d'octubre.

Des de l'Ajuntament de València, l'alcalde Joan Ribó es va reunir ahir amb el rector de la UPV, Francisco Mora, i li va oferir “suport municipal” en “tasques de desinfecció i control” per a intentar pal·liar el brot, perquè la Politècnica és la universitat més afectada. El primer edil va lamentar “profundament” aquest brot de coronavirus i va qualificar d’”absolutament irresponsables” als organitzadors de la festa.

13 morts i 589 positius

Més enllà del focus del Galileo –hi ha 30 brots en tota la Comunitat–, la pandèmia va experimentar ahir un lleuger repunt a la regió, ja que Sanitat va informar de 589 nous contagis confirmats per PCR (98 a Castelló, 197 a Alacant i 294 a València). Són 60 més que els notificats el dilluns (529) i eleven a 5.569 els actualment actius: un 10,48% dels 43.609 declarats des de març.

Als hospitals valencians hi ha 424 persones ingressades, 64 d'elles en unitats de vigilància intensiva (UCI). A més, es van registrar 13 defuncions per coronavirus, huit més que el dia anterior (5).

Un sarau d'alumnes

Es dóna la paradoxa que en la festa origen del brot, en la qual no es van respectar les mesures sanitàries, van participar uns 50 estudiants, la majoria de Ciències de la Salut, els qui teòricament haurien d'estar encara més conscienciats enfront de la pandèmia.

34 geriàtrics amb positius

La Conselleria de Sanitat va informar aquest dimarts que hi ha actualment algun cas positiu en 34 residències de majors, centres d'especial risc davant la Covid-19. Set d'aquestes residències es troben sota vigilància activa de control sanitari per part de les autoritats.