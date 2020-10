25.000 universitaris sense classe presencial per una festa en un col·legi major

Un brot de coronavirus originat en una festa no autoritzada en el col·legi major Galileu Galilei de València s'ha estés per les universitats de la ciutat i la seua àrea metropolitana i, de moment, ha deixat ja sense classes presencials a uns 25.000 alumnes.

El gruix dels contagis s'ha detectat en la Universitat Politècnica (UPV), on l'”alt nivell” de positius en les proves PCR realitzades va obligar aquest dilluns a passar a manera online les classes de totes les titulacions del campus de Vera.

La Conselleria de Sanitat va tindre coneixement dels primers contagis en eixe col·legi major “dimecres passat a la nit”, segons va explicar ahir la consellera Ana Barceló en roda de premsa, i el dijous “va començar un garbellat important per a detectar cadenes de transmissió” del virus: la UPV va habilitar el divendres el seu pavelló de bàsquet per a realitzar test als seus alumnes.

Barceló va indicar que s'han realitzat 712 proves i que, dels resultats ja coneguts –encara no han conclòs les anàlisis–, al voltant d'un 30% són positius: només en el Galileu Galilei hi ha 106 casos confirmats (120 en total).

Davant la gravetat del brot, Barceló va avançar dues mesures de contenció per a intentar controlar-lo. D'una banda, va dictar el “confinament voluntari durant huit dies” del col·legi major, una mesura que “haurà de ser ratificada pel TSJCV”; i per una altra va ordenar “la suspensió de totes les pràctiques en les carreres de Ciències de la Salut de la província de València” fins al pròxim 16 d'octubre.

Però la UPV, que mantindrà les seues classes telemàtiques “com a mínim una setmana”, no és l'única universitat valenciana afectada, perquè també s'han detectat contagis a la Universitat de València (UV), la Universitat Catòlica (UCV) i la Cardenal Herrera CEU. Aquest últim centre educatiu també ha suspés les classes presencials en dos grups –primer de Medicina i Veterinària– després de detectar-se el positiu de dos alumnes residents en el Galileu Galilei.

La Conselleria d'Universitats ha demanat a la de Justícia que inicie una investigació sobre el succeït en eixa residència d'estudiants, de gestió privada. La UPV tampoc tanca la porta a possibles expedients sancionadors sobre la base del seu codi de convivència, encara que només als estudiants que van participar en la festa i no al col·legi major, mentre que la Generalitat valorarà fer el mateix, va apuntar ahir el rector de la UPV, Francisco José Mora, després de reunir-se amb la titular d'Universitats, Carolina Pascual.

“Uns poquets estudiants són capaços de suspendre l'activitat a milers d'alumnes i molts estan indignats perquè no poden vindre al campus”, va subratllar Mora. Pascual, per part seua, va reconéixer que s'han generat “brots independents” de persones que van participar en la festa del Galileu, i va apel·lar “a la responsabilitat i conscienciació dels joves” perquè no tornen a repetir-se fets com aquest.

Des del col·legi major sostenen que tots els positius detectats són asimptomàtics, que la situació està “controlada” i que tots els alumnes estan aïllats a les seues habitacions, en les quals disposen de bany privat. La residència s'ha confinat preventivament i les zones comunes s'han clausurat.