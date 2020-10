La Vecina Rubia revoluciona la moda 'homewear' con su colección para Women' Secret que ahora está rebajada

Ahora que las temperaturas han descendido, uno de los planes que más apetece es llegar a nuestro hogar y ponernos el pijama para dejarnos atrapar por el sofá (¡y la manta!). Aunque la ropa de estar por casa es necesaria (y más si teletrabajas), no hay nada como la sensación de ponerte tu pijama favorito, ese calentito y mullido que te ayuda a sobrellevar hasta los días más fríos. Eso sí, estar cómodo no está reñido con lucir prendas divertidas, a juego y que nos hagan sentir especiales. Y, si no, que se lo digan a La Vecina Rubia.

La influencer, conocida por "tener pelazo y cerebro debajo”, por sus conversaciones didácticas con la Real Academia de la lengua Española y por su idilio amoroso con el modelo y actor Jon Kortajarena, ha vuelto a lanzar una colección cápsula junto con Women’ Secret que ha revolucionado la moda homewear (y a todos sus seguidores). En ella, además de pijamas y camisones de los más ‘gustosos’, ha incluido accesorios a juegos y todos perfectos para los amantes del rosa, el ‘brillibrilli’, los unicornios y las croquetas. Con estas prendas, la influencer vuelve a apostar por su lema "madrugar es de guapas" y lo cierto es que con estos pijamas nos va a costar menos despertarnos porque vamos a querer lucirlos por toda la casa y durante todo el día... ¡hasta para teletrabajar!

Además, ahora podemos encontrar las prendas de la colección rebajadas. Eso sí, si eres de los que tu mantra es "sí es rosa y brilla, lo quiero”, no tardes mucho en elegir cuál va a ser tu próximo modelito homewear, puesto que algunas de las prendas están causando furor. ¿Listo para "hacerte ilusiones y que te queden preciosas" con estos pijamas?

¿Capaz de elegir solo una?

- Un camisón mullido para ir cómoda, calentita y ‘chic’. Si hay una prenda de esta colección cápsula en la que no podemos parar de pensar es el camisón mullido. Imitando a la sudadera tamaño XL del chico que te gusta, pero con franela y mucho rosa, es perfecta para los frioleros y los amantes de los tejidos suaves de pelito.

Colección cápsula de La Vecina Rubia para Women' Secret. WS

- Zapatillas para ir a donde te salga del unicornio. Con los pies fríos no se piensa bien y, por eso, además de unos calcetines gorditos, nunca deben faltar unas zapatillas cómodas y mullidas que los aíslen del suelo. Eso sí, ¡sin restarnos glamour! ¿La mejor forma de conseguirlo? Vistiéndolos con dos buenos unicornios que, además de comodidad, nos aporten ese toque de fantasía que no debe faltar desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir.

Colección cápsula de La Vecina Rubia para Women' Secret. WS

- Hecha para brillar... ¡hasta en bata! Si bien es cierto que, durante algunos años, fueron desplazadas por las sudaderas, las batas de franela nunca han desaparecido del todo... ¡Y qué suertes! Y es que, ¿existe una sensación más gratificante que salir de la cama, envolverse en ella y disfrutar del café calentito mientras organizamos nuestro día! Pues imaginate esta sensación, pero con una bata con mucho glitter y más rosa. Mejora, ¿verdad?

Colección cápsula de La Vecina Rubia para Women' Secret. WS

- Un delantal que gusta a todo el mundo (como las croquetas). Aunque el pijama es nuestra prenda homewear favorita, no siempre es la más útil, sobre todo, si nos vamos a poner a cocinar. Este delantal es nuestro mejor aliado cuando estamos entre fogones y cuando queremos conquistar a nuestros comensales, por supuesto, croquetas mediante. Y es que no hay a quien le sienten mal unas croquetas ni este delantal rosa con estampado de corazones.

Colección cápsula de La Vecina Rubia para Women' Secret. WS

- Un pijama para estar guapa también en sueños. Aunque madrugar es de guapas, quedarse dormida y llegar tarde, también. Por eso, este pijama rinde homenaje a todos aquellos para los que ser un poquito impuntual es, casi, una filosofía de vida. De algodón, estampado de corazones, un lema con mucho brillibrilli y, por su puesto, rosa, este conjunto es perfecto para afrontar los primeros meses de frío.

Colección cápsula de La Vecina Rubia para Women' Secret. WS

