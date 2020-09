Cómo relajarnos antes de dormir con este masajeador de pies que Amazon ha rebajado a mitad de precio

Entre semana, nuestra frenética rutina nos hace llegar exhaustos al final del día. No es de extrañar porque desde que nos despertamos, y empezamos la mañana con alguna de nuestras rutinas de belleza, no nos damos un minuto de descanso: llevar los niños al colegio, ir al trabajo, practicar deporte y hasta realizar alguna tarea doméstica (¡en familia!) si nos queda tiempo. Así, no es de extrañar que, cuando nos sentamos en el sofá, caigamos rendidos. Sin embargo, para desconectar e irnos a la cama relajados deberíamos realizar una serie de estiramientos que contribuyan al bienestar de nuestros músculos y, también, darnos algún capricho que nos ayude a liberar el estrés acumulado.

Los masajes son una buena opción para terminar el día felices, relajados y dispuestos a descansar para afrontar con energía el día siguiente. Por suerte, la tecnología ha puesto a nuestro alcance dispositivos que facilitan que seamos nosotros mismos quienes podamos disfrutar de este momento relajante en casa, en cualquier momento y mientras vemos nuestra serie preferida. Las esterillas de acupuntura, las pistolas de masaje si hemos realizado un ejercicio muy intenso y los cojines masajeadores son algunos de los dispositivos de los que podemos echar mano para relajar nuestra musculatura. Pero, si hay una parte de nuestro cuerpo que debemos relajar para poder conciliar el sueño y descansar con mayor facilidad estos son los pies.

dependen un sinfín de molestias musculares. Además, están conectados mediante puntos reflejos con el resto de partes del cuerpo, por lo que, si nos duele una zona, la reflexología puede tratarla desde las plantas de los pies. Así, si queremos mimar nuestros pies podemos aprovechar la oferta flash que Amazon tiene activa durante las próximas horas: un masajeador de pies-spa con rodillos y luces infrarrojas que está a mitad de precio. ¿Quieres descubrir todo lo que puede hacer por tu salud?

Este dispositivo incluye rodillos, una piedra pómez y luces infrarrojas. Amazon

Cómo funciona este masajeador de pies

Este dispositivo emplea burbujas de oxígeno durante el masaje que relajan las plantas de los pies, además de promover la circulación sanguínea y el metabolismo. Pero, además, la luz infrarroja que incluye desinfecta y limpia los pies. También está diseñado con rodillos de masaje que, mediante la técnica de shiatsu, estimulan los puntos acupunturales y alivian el estrés y la fatiga, lo que, sin duda, contribuye a la mejor del sueño. Diseño ajustable. Debemos ser nosotros mismos los que movamos los rodillos de masaje para, así, adaptarlo a nuestros gustos. Pero, además, podemos ajustar la temperatura del agua (entre 35 y 48 grados), para que se mantenga de acuerdo a la sensibilidad de nuestra piel. Esto nos permite beneficiarnos del calor como efecto terapéutico.

Incluye piedra pómez. La parte inferior de masajeador incorpora una piedra pómez para poder someter a nuestros pies a una exofiliación que elimina callos, durezas y piel muerta y podamos lucirlos perfectos, suaves y tersos.

