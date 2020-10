Isabel Pantoja canta 'Así fue' con una de las niñas de 'Idol kids'

EnIdol kids es bastante habitual que los niños se lancen con canciones de Isabel Pantoja. Pero no siempre estas emocionan a la tonadillera como lo ha hecho Esperanza Aguirre. La joven, de tan solo 14 años, interpretó su tema Así fue. "Piensa que yo no estoy aquí", le dijo la tonadillera para que no se pusiera nerviosa antes de empezar su actuación.

Entre lágrimas, Pantoja se fundió en un abrazo con la niña y, seguidamente, le agradeció su homenaje. "Son muchas emociones juntas. Muchas. Cariño mío, yo qué te voy a decir. Para mí esta canción es muy importante. Ya no está la persona que la escribió", dijo, en alusión a su gran amigo Juan Gabriel.

"Algunos tuvimos la gran suerte de conocer a un gran genio como fue Juan Gabriel, y que tú hayas escogido este tema mío me hace una ilusión tremenda. Te doy las felicidades y las gracias de todo corazón, hazlo a tu forma siempre. eres preciosa", expresó.

Sin embargo, Esperanza tenía una propuesta para Pantoja: ¿Te importaría si cantamos las dos un trocito?, preguntó. Y así lo hicieron, pero de una forma muy especial, en playback. Así, Isabel se colocó delante de la niña y empezó a mover la boca mientras ella cantaba, hasta que no se resistió más y cantaron juntas.

Por su parte, los otros dos miembros del jurado, Edurne y Carlos Jean, también pulsaron el botón verde. La actuación obtuvo, además, el 94,8% de los votos de la audiencia.