Aisha arrasa en 'Idol kids' y se convierte en la ganadora de Isabel Pantoja.

Este lunes, Telecinco emitió una nueva entrega del concurso Idol Kids. Se trató del cuarto programa de castings, y a él acudieron muchos niños buscando una oportunidad para abrirse un camino en el mundo de la música.

Una de las candidatas más destacables fue Aisha Descane, cuya voz ya sonaba incluso familiar, pues su canción había sido la elegida para cada promoción de la gala. Con tan solo 15 años, la joven se atrevió con Who's loving you? de The Jackson Five.

Desde el principio cantó en un tono muy alto, impresionando con su registro vocal al público, al jurado y a Jesús Vázquez, que desde bambalinas no paraba de gritar "¡Qué barbaridad! ¿Pero esto qué es?", pues nadie esperaba ese torrente de voz en una niña que apenas empezaba a cantar.

La catalana le dedicó su actuación a su padre, que falleció en 2013 a consecuencia de un cáncer. "Él me inculcó la música, y es el que siempre me ha empujado a hacer lo que me gusta. Creía ciegamente en mí, y se lo dedico todo a él", explicó, muy emocionada.

Su acompañante añadió que el padre "se quitaba la quimio" con tal de llevarla donde hiciera falta para que cantara. Además, contó que cantar había sido la forma en la que la niña soltaba su dolor tras el fallecimiento de su padre.

Tras la actuación, los tres miembros del jurado tuvieron poco que añadir. "No hay que decirte nada, nada. Ticket dorado" dijo, entre lágrimas una emocionada Isabel Pantoja. Edurne y Carlos Jean suscribieron las palabras de la sevillana y le dieron dicho ticket -el primero del programa-, haciendo que vaya directamente a las galas.

"Mi padre me ha dado la fuerza para quitarme los nervios, él estaría muy orgulloso de mí", expresó, agradecida, Aisha. Una vez se marchó del escenario, Isabel confesó que, de momento y hasta nueva orden, se trataba de su "ganadora".