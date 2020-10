Melany se atreve con 'Stone cold' y se lleva el ticket dorado en 'Idol kids'

La canción Stone Cold de Demi Lovato es un reto al que pocos se atreven por los tonos tan altos que alcanza, y Melany fue un ejemplo de valentía al elegirla para su casting en Idol Kids. La joven, de 15 años, puso en pie hasta a la mismísima Isabel Pantoja, que no paraba de exclamar "¡Ole, ole y ole!"

Rápidamente, el público exigió el ticket dorado para la niña. A esas súplicas se sumó la tonadillera: "A mí me tenéis echa polvo hoy, y has llegado tú y me has rematado. No tengo nada que decirte. Me has dejado sin palabras", dijo antes de pulsar el botón del ticket dorado.

La exigente Edurne, en esta ocasión, no tuvo ninguno de sus famosos peros y también pulsó el botón para el ticket dorado. "Me encanta que hayas escogido este tema porque creo que puedes demostrar tu rango vocal, todo lo que puedes hacer. Como has empezado tan grave es muy difícil el cómo has llegado a un tono alto tan rápidamente. Tienes una voz increíble".

El productor Carlos Jean también dio el tercer ticket: "Me gustaría decirte que las canciones que escuchamos en nuestra vida son la banda sonora, y yo quiero que esta actuación forme parte de la banda sonora de mi vida" dijo, emocionado.

Pero, antes de su puesta en escena, Melany se llevó una gran sorpresa de parte del presentador, Jesús Vázquez. Y es que, este hizo que la joven pudiera ver a su tía en directo, que estaba en Ecuador y no iba a ver su actuación ni cuando se llevó, nada más y nada menos, que uno de los tickets dorados.