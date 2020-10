Coronavirus.- Barceló creu que celebrar Falles i festes populars serà "impossible" si no hi ha vacuna

"Sí", ha respost categòrica a la pregunta de si pensa que sense vacuna les festes suspeses seguiran així. "En aquests moments miren el que ha passat, en dos dies ens trobem amb 120 positius en un brot, que és el major que hem tingut", en al·lusió al registrat arran d'una festa en el Col·legi Major Galileu Galilei, del Campus de Vera de la UPV.

Per tant, ha dit que "no pareix i no és raonable" que puga donar-se eixa circumstància, al mateix temps que ha apuntat que tampoc pot assegurar quan va a haver-hi una vacuna perquè és el Ministeri de Sanitat el que fa el seguiment amb la UE.

"Això serà impossible sense una vacuna", ha insistit, perquè les festes populars a la Comunitat Valenciana "ja siga Falles, Fogueres o moros i cristians" hi ha una quantitat "important" de participants, però també bandes de música, turistes i "contacte físic que és difícil no mantindre per la gran quantitat de persones que participen" i perquè eixos actes "tenen la idiosincràsia que tenim els mediterranis i els valencians, que hi ha molta participació i molt de contacte".