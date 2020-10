Pilar Rubio confiesa qué es lo que más le supera de tener cuatro hijos

A finales de julio, Pilar Rubio dio a luz a su cuarto hijo con Sergio Ramos. Tras Sergio (6 años), Marco (4 años) y Alejandro (2 años), llegó Máximo Adriano para completar la familia.

Sn embargo, a la colaboradora de El hormiguero no se le nota que haya pasado por cuatro partos, pues su rutina de ejercicios y su pasión por el deporte ha hecho que se mantenga en forma antes, durante y después del embarazo.

Aun así, ya parece que no se plantea ampliar la familia, y así lo declaró entre risas a la revista ¡Hola! a finales de septiembre: "Definitivamente, cerramos el cupo de hijos. Creo que ya hemos hecho lo que podíamos por la natalidad".

En una reciente entrevista con el magazine, la presentadora también confesó que no le importa no haber tenido una niña porque sus pequeños "son muy diferentes": "No lo echo de menos, me lo paso muy bien con ellos".

Pero, sin duda, a Pilar Rubio y a Sergio Ramos también les tiene que pasar factura tener cuatro hijos, pues aunque ella bromeó en una ocasión en El hormiguero diciendo que "dormir está sobrevalorado", el cansancio debe hacer mella en ellos.

En esas noches "tan largas" que aseguró que Máximo Adriano le hacía pasar, alguna vez se ha llegado a hacer preguntas. "Madre mía, ¡cuatro hijos! ¿Por qué no lo has pensado antes?", comentó a ¡Hola!. Y es que, sin duda, esta situación a veces le "supera un poquito", pues el sueño "hace que veas las cosas de otra manera".