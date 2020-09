Pilar Rubio desvela sus dificultades para bajar de peso después de tener a su cuarto hijo

Pilar Rubio ha vuelto este jueves a El Hormiguero repleta de energía y ganas de retomar sus famosos retos, el último, tirar con una ballesta. Lo ha hecho con una figura espectacular tan solo dos meses después de dar a luz a Máximo Adriano, su cuarto hijo fruto de su relación con Sergio Ramos.

Durante su paso por el programa, la periodista ha revelado que, en esta ocasión, ha tenido dificultades para reducir su peso después de tener al pequeño. "La última vez que te vi estabas muy embarazada y ahora parece que no ha pasado nada. ¿Todo bien?", le preguntaba Pablo Motos, presentador del espacio de Antena 3. "Ha ido todo muy bien, ten en cuenta que es una cosa a la que ya estoy acostumbrada. El niño está perfecto", respondía ella muy contenta.

La colaboradora explicaba entonces que el estrés de tener cuatro niños ha hecho que perdiera varios kilos."Es una época en la que no se puede dormir tanto, que estás más cansada y es complicado, pero es lo que me ha tocado. Somos unos guerreros", ha asegurado, dejando claro que "estoy muy loca y un poquito desquiciada, pero muy feliz".

Motos también se ha aventurado a preguntarle si ahora iba a buscar una niña, ya que tiene cuatro hijos varones, a lo que Rubio, entre risas, le ha dicho "¡no, yo creo que ya está bien! Te lo digo de verdad, te lo prometo. Esta vez sí que es verdad Pablo".

Rubio, que en el programa de este jueves ha dejado a todos boquiabiertos utilizando una ballesta, ha contado que se ha sacado la licencia de armas para continuar con sus retos. "Me he metido en un mundo un poquito más peligroso y me he sacado la licencia de armas para los retos de El Hormiguero. He estado estudiando y preparándomelo para usar, por ejemplo, la ballesta del programa de hoy, sino sería imposible", ha dicho.

Por su parte, Sergio Ramos ha querido enviarle un mensaje cargado de cariño y orgullo tras regresar al programa. "Cariño, como siempre, enormemente orgulloso de ti. Tengo la suerte de ver todos los días la pasión, dedicación y profesionalidad con la que te preparas. Te mereces todo. Te quiero, mi amor", ha escrito en sus historias de Instagram junto a un vídeo de su mujer.