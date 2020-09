Pilar Rubio: "Para los retos de 'El hormiguero' me he sacado la licencia de armas"

"Pilar, tienes que contarnos un poco cómo ha ido todo. La última vez que te vi estabas embarazadísima y, de repente, no: ¿Cómo ha ido el cuarto parto?". De esta manera recibió Pablo Motos a Pilar Rubio este jueves en El hormiguero en su primera aparición en la temporada 15 del programa.

La colaboradora le contestó que "ha ido todo muy bien, ya es una cosa a la que estoy acostumbrada y el niño está perfecto, aunque cuatro hijos es una locura: Estoy muy loca y un poquito desquiciada, pero feliz".

"¿Ves cómo estoy? Es de no dormir", afirmó entre risas Rubio. "Es una época en la que no se puede dormir tanto, estás más cansada y es complicado, pero es lo que me ha tocado, pero somos guerreros", añadió.

La mujer de Sergio Ramos apareció en el plató con una ballesta en las manos: "Durante este tiempo he estado pensando cómo iba a sorprenderos una temporada más y tenía que dar un paso hacia delante", explicó.

🏹 @PilarRubio_ se ha sacado la licencia de armas para hacer un reto extremo #VenenoEHpic.twitter.com/G2SFxyPcez — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 17, 2020

"Me he metido en un mundo un poquito más peligroso y me he sacado la licencia de armas para los retos de El hormiguero. He estado estudiando y preparándomelo para usar, por ejemplo, la ballesta del programa de hoy, sino sería imposible", afirmó Rubio.

El reto consistió en lanzar la flecha a través de un tubo curvado (de 8 centímetros) y acertar en una diana para que un montón de arena apagara un fuego: "¿Cuántos intentos tengo?", preguntó la colaboradora.

Motos le dio tres oportunidades, pero Rubio logró acertar en la diana en el primer intento, superando el reto que le habían propuesto en El hormiguero: "¡Espectacular!", exclamó Motos al verlo.