Ribó ofereix col·laboració a la UPV davant el brot de la UPV i demana ser "estrictes" per a evitar casos

Així mateix, el primer edil ha ressaltat que s'ha de ser "molt estrictes" en les reunions i els contactes socials per a evitar l'expansió de la pandèmia. Igualment, ha instat a seguir "les ordes de la Conselleria de Sanitat" en tot allò relacionat amb "temes sanitaris com aquest". Ha afirmat que això és el que "sempre" ha fet el consistori.

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit per a presentar la campanya 'València sempre amunt' -impulsada per Compromís amb motiu del 9 d'Octubre-, preguntat pels contagis detectats a l'entorn de la UPV i entre alguns estudiants.

El responsable municipal ha assenyalat que el Galileu Galilei és "un col·legi major dins del recinte de la UPV" i ha apuntat que aquesta institució acadèmica "té les seues normes". Després d'açò, s'ha referit a les paraules que havia pronunciat un moment abans, durant la presentació de la campanya de Compromís, sobre l'expansió de la Covid-19.

"El que he dit abans val per a la UPV", ha manifestat Joan Ribó, qui en la seua compareixença ha considerat respecte a la pandèmia que "sempre hi ha coses que es poden millorar" i ha citat com a exemple "la disciplina" en les "trobades socials", segons ha dit perquè en l'actualitat molts contagis es produeixen en aquest àmbit. Així, ha demanat ser "molt estrictes" en aquests casos amb les mesures de seguretat.

CRIDA

"En el seu moment vaig plantejar la necessitat que l'oci nocturn es controlara. Ara, un tema fonamental de contagis està en les trobades de caràcter social. Ací s'ha de ser molt estrictes", ha exposat l'alcalde. D'aquesta manera, ha fet una "crida per a ser estrictes en eixa situació" que, segons "tots els indicadors diuen" són "causa de contagis".

Respecte al brot relacionat amb la UPV, Ribó ha explicat que aquest dilluns tenia previst "parlar amb el rector de la UPV", Francisco Mora, per a posar-se "a la seua disposició en tot allò que puguem col·laborar". No obstant açò, ha subratllat que en "temes sanitaris", l'Ajuntament "sempre" ha seguit "les ordes de la Conselleria de Sanitat".