Medio centenar de trabajadores de Ambulancias Tenorio protestan en Badajoz para reclamar mejoras laborales

La concentración, seguida por otra en la puerta de la Inspección de Trabajo en Badajoz, se realiza bajo los lemas: "por nuestros derechos laborales", "por un servicio público de calidad", y "el transporte sanitario extremeño en lucha"; a la vez que se han podido ver carteles que rezaban: "Tenorio-SES cómplices" o "Transporte sanitario estado crítico" o, junto a pitadas, han gritado: "Vergeles escucha esta es nuestra lucha".

En declaraciones a los medios, el presidente del comité de huelga en la provincia de Badajoz, Juan Félix Soto, ha indicado que "nuevamente" se encuentran ante otra nueva manifestación, al ser "la única manera" que tienen para protestar dado que, como ha recalcado, siguen "en las mismas": "la empresa no da la cara por ningún sitio, el SES tampoco, nos encontramos totalmente en un vacío que nadie quiere resolver o nadie quiere hacer nada para que esto se solucione".

En su opinión, desde que en agosto comenzaran esta huelga indefinida "ha habido ya tiempo bastante para intentar buscar una solución a todo esto", a la vez que ha lamentado que se les esté "reprochando mucho" el cumplimiento de los servicios mínimos o que los pacientes "están sufriendo muchísimo retraso" al salir de los hospitales o entrar en consultas, sobre lo cual ha asegurado que "no" es "culpa" de los trabajadores, a quienes se está "culpabilizando" cuando "la culpa real es del SES y empresa, que no están haciendo las cosas como debieran hacerlo".

"Lo primero la empresa, porque no está asumiendo los servicios mínimos o no está haciéndolo como debiera, y el SES es el que los ha implantado", ha expuesto, para señalar que los servicios mínimos son los publicados en su momento en el DOE por el Servicio Extremeño de Salud y que, en el caso de las rehabilitaciones están haciendo el 100 por cien cuando deberían estar al 25 por ciento, mientras que los relativos a radioterapias, hemodiálisis y quimioterapia están al 100 por cien y se están cumpliendo.

Sin embargo, "el problema está con el resto de consultas" como las altas de planta que "no están dentro de los servicios mínimos", y ante lo cual algunos de los técnicos se están "acogiendo" a que "si no está dentro de esos servicios mínimos pues no se hace o no lo hacen", a la vez que ha insistido en que "la culpa es realmente" de la empresa, que "lo que tiene que hacer es poner todos los vehículos que faltan para que, al final, esos servicios mínimos se puedan llevar al 100 por cien, tal y como viene implantado".

EXCESOS DE JORNADAS O TRANSPORTE "DIGNO"

Igualmente, Juan Félix Soto ha recordado sobre las razones de esta protesta que son las que vienen denunciando "prácticamente desde el primer día", como los excesos de jornada y los impagos de guardias o dietas, junto a lo cual actualmente están "priorizando", como que los pacientes reciban un transporte sanitario "digno que no se está haciendo". "Estamos trabajando en unas condiciones lamentables, la verdad, ante lo que es la logística de vehículos, de reponer los EPIS a los trabajadores y demás", ha reivindicado.

Asimismo y sobre el seguimiento de la huelga, ha señalado que, de una plantilla de unos mil trabajadores, la secundan unos 600, y que "prácticamente" en la provincia de Badajoz es donde "más están secundando", a la vez que ha avanzado que el comité de huelga se reunirá "más adelante" para estudiar las próximas acciones, aunque esperan que la situación se solucione "antes" porque "no es agradable tampoco" para ellos como trabajadores.

Por último, se ha referido al anuncio realizado reciente sobre el SES de que estudian llevar a la fiscalía el seguimiento de las huelgas convocadas en la empresa, y ha tachado de "surrealista meter a los trabajadores en fiscalía" cuando hay una empresa que está "incumpliendo" el pliego de condiciones que tiene firmado.

DIRIGENTES DEL PP

La portavoz de Sanidad del PP de Extremadura, Elena Nevado, junto al portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, han acompañado a los trabajadores del transporte sanitario terrestre en esta movilización, en la que, como ha explicado Nevado a los medios, han querido apoyar sus "justas reivindicaciones", además de señalar a la Junta de Extremadura que "abandone la idea de llevar a la fiscalía a las víctimas en lugar de llevar a los verdugos".

Para Nevado, "Tenorio ha venido a traer el caos en el transporte sanitario a nuestra tierra con numerosos incumplimientos que no están siendo perseguidos por el gobierno", por lo que ha adelantado que este jueves el PP llevará a la Asamblea una pregunta al consejero de Sanidad, José María Vergeles, para que diga a los extremeñso la posición de la Junta "frente a los incumplimientos de Tenorio y si está con la empresa incumplidora o está con aquellos que están sufriendo esos incumplimientos por parte de esta concesión pública, la más importante de Extremadura".

Según ha recordado, el contrato ascendía a 122 millones de euros y en agosto ya hubo una modificación y cobraron casi 2,5 millones de euros, pero "justo después de haber cobrado esta cantidad Tenorio encima anuncia que se va, poniendo en ridículo al gobierno regional y poniendo en evidencia el fracaso absoluto de la gestión del transporte sanitario público".

"Por eso en el pleno del jueves pediremos a Vergeles que se moje, y que diga qué soluciones va a buscar al transporte sanitario. Tenorio vino a favorecer y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, y aquí tenemos cuál es la consecuencia: una huelga, una huelga que se suma también a la que han anunciado los médicos para el día 28 en lo que nosotros denominamos el caos de la Sanidad extremeña", ha incidido.

Así, Nevado ha pedido al Ejecutivo autonómico "un compromiso con ese servicio público de primer orden", que "abandone esas políticas de la amenaza", que "se posicione al lado de los trabajadores y sobre todo que solucione los problemas" dado que "hay ambulancias que arden en la carretera, cuyos neumáticos están desgastados", ha habido accidentes "por no tener anclajes las ambulancias" o de 135 vehículos incluidos en el pliego de condiciones "solo están en servicio 90".

Luis Alfonso Hernández Carrón ha añadido que desde el Grupo Parlamentario del PP seguirán "defendiendo la verdad en esta triste realidad" en materia sanitaria, y ha detallado que este lunes dentro de las ambulancias de urgencia que están destinadas a Badajoz, que son cinco convencionales sin medicalizar, hay cuatro "porque una de ellas se ha tenido que derivar a otra localidad donde se ha averiado otra ambulancia".

"Los talleres de la empresa están atestados de ambulancias averiadas", ha concluido Hernández Carrón, para quien "hay un conflicto permanente con los trabajadores y se están conculcando sus derechos laborales como es el derecho a huelga" e "increíblemente hay un Partido Socialista que ataca a los trabajadores, simplemente por hacer huelga".