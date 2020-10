El secretario de Salud Pública de Cataluña ve "absolutamente inoportuna" la huelga en la Atención Primaria

El secretario de Salud Pública y gerente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Maria Argimon, ve la huelga a la Atención Primaria convocada por el sindicato Médicos de Cataluña para la próxima semana "absolutamente inoportuna" por la situación de pandemia.

En una entrevista en Catalunya Radio, Argimon ha admitido que la atención primaria necesita una "transformación" pero ha rechazado hablar de "maltrato", como sostiene el sindicato, y si bien ha asegurado que están abiertos al diálogo en torno a una mesa sectorial, no se ha mostrado dispuesto a negociar ante una amenaza de huelga.

Argimon ha admitido que, en el desconfinamiento -aunque no había sido nombrado secretario de Salud Pública-, no había "un sistema de rastreo suficiente y potente, engrasado".

El doctor Argimon ha reconocido que la situación en que se encuentra la Atención Primaria es "muy tensa" y de "cansancio", pero ha defendido que "no se está descuidando", después de que Médicos de Cataluña haya convocado una huelga en los CAPS del ICS de cuatro días, del 13 al 16 de octubre.

Argimon ha criticado que el sindicato plantee un paro "en medio de una pandemia" y ha recordado que, además, la próxima semana tienen previsto comenzar la campaña de vacunación de la gripe.

El director gerente del ICS ha sostenido que las negociaciones se deberán llevar a cabo en el marco de una mesa sectorial y no de forma individual con un sindicato ante una convocatoria de huelga. Argimon también ha afirmado que "no es cierto" que no se haya cumplido el acuerdo de salida de huelga de 2018, como ya manifestó el ICS en un comunicado el sábado.

Sistema de rastreo insuficiente

Preguntado sobre qué puede estar fallando en España para que sea el país europeo que más está sufriendo la segunda ola de la Covid-19, Argimon ha destacado varios factores, entre los que un sistema de rastreo que no era "suficiente": " esto hizo que los brotes que salían estuvieran menos controlados ". Otro de los elementos, ha dicho, es una manera de vivir que es "sana y saludable" pero que en momentos de pandemia no lo es tanto, con referencia a la poca distancia física de la cultura mediterránea, en contraposición a la anglosajona.

Crítica al enfrentamiento político

El doctor Argimon ha lamentado el enfrentamiento político a la hora de contener la pandemia, preguntado por la situación en Madrid: "Una pandemia se debe abordar desde criterios técnicos. No quiero banalizar la política, pero a veces los políticos banalizan la política. Lo que hacen es patio de colegio". También ha señalado la necesidad de tomar decisiones cuando las tasas de contagio son altas: "Tomar decisiones no te asegura nada, pero lo que asegura que no irás bien es no tomar decisiones. El virus se multiplica".

El doctor Argimon ha insistido en que se debe trabajar para no confinar de nuevo la población ni cerrar un territorio, sobre todo porque se debe atender, ha recalcado, a los pacientes con otras patologías más allá de la Covid-19. "Es muy importante no llegar a las cifras que tiene Madrid", ha advertido.

APP RadarCovid en los próximos días

Sobre la aplicación RadarCOVID, Argimon espera que se pueda implantar la próxima semana, después de que hayan tenido algún problema de integración con el sistema. En todo caso, ha dejado claro, la aplicación ayudará "poco", básicamente porque se la tendría que instalar mucha gente para que sea eficiente y no permite la trazabilidad; lo que indica es cuándo se ha estado en contacto con un positivo, sin concretar más datos.

También ha avanzado que en los próximos días se presentará una prueba piloto para comunicar los resultados de las pruebas PCR vía mensajes de texto al móvil.

Situación epidemiológica en "estabilidad tensa"

Sobre la situación de la pandemia en Cataluña, Argimon ha explicado que desde hace unos dos meses se mantiene una "estabilidad tensa", con subidas y bajadas, y prevé un "pequeño repunte" de contagios en octubre, que espera que vuelva a bajar después. Lo que es más complicado, ha advertido, es bajar la curva del coronavirus a las cifras del desconfinamiento.