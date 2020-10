Startup València connectarà emprenedors amb inversors en el 'València Investors Day'

L'objectiu del València Investors Day 2020 és exposar el talent emprenedor a la comunitat inversora local, nacional i internacional, així com afavorir el contacte entre tots dos col·lectius per a potencials acords d'inversió i potenciar a les startups que participen en l'esdeveniment, segons ha informat l'organització en un comunicat.

En la primera edició celebrada el passat any, l'startup valenciana ClimateTrade va ser la guanyadora amb la seua proposta per a regular el CO2 a través del blockchain. Des d'aleshores, ClimateTrade ha tancat una ronda d'inversió d'un milió d'euros, ha multiplicat la seua facturació per deu i ha aconseguit acords amb Telefónica, Iberia, Acciona, Meliá, BME, Suez i Biomitech, entre uns altres.

Les startups finalistes en la primera edició van tindre oportunitat de presentar els seus projectes davant inversors que representaven una cartera d'inversió superior a 1.000 milions d'euros. Les seleccionades van ser ClimateTrade, Closca, Dypsela, Fundsfy, General Drones, Guruwalk, Homyspace, Jeff, Singularu, Streamloots, Witrac i Zeleros. Durant l'any transcorregut des de la celebració de València Investors Day 2019, totes les startups finalistes han aconseguit els seus objectius de finançament.