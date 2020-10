La Junta traslada ánimo y afecto a los vecinos de Bolaños y le recuerda al alcalde que "esto no va de votos"

En una misiva mandada a los ciudadanos de Bolaños, García indica que el virus no es una broma. "La economía se puede recuperar, se va a recuperar porque los bolañegos son además reconocidos como gente muy trabajadora, pero la vida de los seres queridos cuando se pierde es imposible de recuperarse".

"Hoy me quiero acordar de las familias de las 8 personas fallecidas, todo lo que estamos haciendo es para que no mueran más personas en Bolaños, es única y exclusivamente para salvar vidas", apunta.

Reconoce en su carta el esfuerzo de todo un pueblo salvando vidas. "Por esa razón, mis primeras palabras son de agradecimiento a quienes han cumplido las medidas sanitarias, ya que con su esfuerzo han protegido la salud y la vida de sus seres queridos".

"Cuando tomamos la decisión del confinamiento la incidencia acumulada era de 2.500 casos por 100.000 habitantes y hoy es de 800. Eso quiere decir que hemos reducido dos de cada tres contagios de los que se producían en ese momento y, por tanto, el confinamiento ha funcionado", ha argumentado.

No obstante, indica que no hay que confiarse. "Seríamos irresponsables y no nos lo podemos permitir". "No hemos terminado esta batalla contra el virus, hay que seguir siendo responsables; si no todo el esfuerzo realizado no habrá servido de nada, ya que este virus se extiende como la pólvora y solo lo paramos unidos".

"No se puede comparar la situación epidemiológica de Bolaños con otros pueblos, porque ninguno ha llegado a ese nivel de incidencia, y en Bolaños además los pacientes son más jóvenes y hay una tasa de contagio en niños que no se da en otros pueblos del entorno. Quien compara las cifras de unos pueblos con otros, o no sabe de epidemiologia o tiene mala fe o no le importa la salud de los bolañegos y bolañegas", subraya.

Bajo su punto de vista "esa es la verdad". "Las medidas siempre se toman por razones epidemiológicas y de salud pública, no por motivaciones políticas". "Ante la vida y la protección de la salud no debe haber discusión, no puede haber interés partidista. ¿Qué gana la Junta con confinar Bolaños? Las medidas las toman los médicos y los epidemiólogos, no los políticos.

Por esa razón se ha dirigido al alcalde, Miguel Ángel Valverde, para decirle que la política partidaria "sobra tanto en una pandemia como en una guerra, y usted, lamentablemente, pretende abrir una 'guerra' con la Junta. Se equivoca, esto no va de votos sino de vidas".

"Aquí solo hay dos bandos, a favor del virus o contra el virus. Yo tengo claro donde estoy y la inmensa mayoría del pueblo de Bolaños también, contra el virus. Porque esto, si me permite que se lo diga, es una guerra, y no es una guerra política, esto no va de votos, esto va de salvar vidas. ¿Si la autoridad sanitaria hubiera cedido a sus presiones desde el primer momento, cuantos fallecimientos estaríamos lamentando en este momento en Bolaños?, estoy seguro que muchos más que los que tenemos ahora mismo Estoy en la convicción de que tenemos que seguir trabajando juntos porque esto no es un juego", manifiesta.

Asimismo, le dice alcalde que para él es un colaborador. "Por eso le he llamado prácticamente a diario, yo soy un profesional sanitario que trabajo desde la delegación por salvar vidas, a mí no importan los colores políticos".

"Quiero por último decirles que estamos monitorizando al minuto la situación de Bolaños porque nos importa mucho, por eso les informo que si los datos del fin de semana son buenos, el lunes tomaremos decisiones siguiendo las recomendaciones de los médicos y epidemiólogos, y entonces se podrán flexibilizar algunas medidas, pero la vida siempre por delante, y lo haremos por razones epidemiológicas, pero que nadie se relaje. La batalla contra el coronavirus no ha terminado", argumenta.

"Les necesitamos, sus seres queridos les necesitan, las personas mayores y vulnerables necesitan que sigamos cumpliendo con las recomendaciones sanitarias", apunta, para concluir diciendo: "me tienen a su disposición, a mí y a toda la Junta, así que reitero mi agradecimiento por su esfuerzo individual y colectivo. Y no les quepa duda que para nosotros no existe otra razón para tomar decisiones que la de acabar con esta pandemia que tanto daño nos está haciendo".