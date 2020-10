Fernando Simón desvela, en 'Planeta Calleja', el motivo de su polémico viaje a Portugal

El esperado viaje de Fernando Simón por el Planeta Calleja ayudó a comprender cómo había vivido este convulso 2020 el epidemiólogo, que de buenas a primeras se vio dirigiendo una estrategia contra una pandemia mundial en España.

Poco a poco, el programa desgranó cómo se había sentido Simón en algunos de sus momentos más comentados de los últimos meses, desde la almendra traicionera a la reacción a una pregunta que le convirtió en meme, pasando por el momento en el que empezó a crearse todo tipo de merchandasing con su cara.

Pero no todo iba a ser humor, y, desde el programa, el doctor explicó lo que ocurría detrás del momento que, tras fotografiarse, le convirtió en el blanco de incontables críticas: su viaje a Portugal.

"En agosto me fui porque ya no podía más, era inútil, no pensaba bien, lo necesitaba. En situaciones de emergencia, cada x tiempo tienes que irte de vacaciones, porque puedes dejar de ser útil", contó Simón, que añadió que llevaba desde mediados de enero trabajando unas trece horas diarias.

Fernando Simón: "Me fui de vacaciones en agosto porque no podía más" #CallejaSimónhttps://t.co/XedePu1DyNpic.twitter.com/A0SgX6JlEa — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) October 2, 2020

"Llevábamos desde el 17 de enero trabajando muchísimas horas. Me fui cinco días, pero no fueron de relax precisamente, pues a cualquier sitio al que íbamos era como una plaga, venían... no pudimos relajarnos tanto como quisimos".