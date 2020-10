El Parlament inicia este jueves el plazo de 10 días para consultar si hay candidato a presidente

El Parlament comienza este jueves el plazo de 10 días hábiles establecido por ley para que el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, consulte a los grupos si hay algún candidato a la Presidencia de la Generalitat con posibilidades de ser investido para sustituir a Quim Torra tras su inhabilitación.

Fuentes de la Presidencia del Parlament han explicado a Europa Press que la Cámara da por iniciado este jueves este plazo después de que el miércoles el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) publicara el decreto que establece al vicepresidente, Pere Aragonès, como presidente sustituto de Torra.

Estas fuentes han sostenido que este paso es "automático" tras la publicación en el Dogc, tal y como marca la Ley de Presidencia.

Así, el plazo que comienza este jueves finalizará el jueves 15 de octubre, teniendo en cuenta que deben ser 10 días hábiles y que, al igual que los fines de semana, el 12 de octubre se cuenta como festivo.

En estos 10 días Torrent debe consultar a los grupos si tienen algún candidato con posibilidades de ser investido presidente de la Generalitat para sustituir a Torra, y las mismas fuentes ya citadas han informado que el presidente de la Cámara comenzará a convocar a los grupos próximamente, "como muy pronto el viernes".

Previsiblemente, Torrent constatará que no hay ningún candidato

Previsiblemente en esta ronda de consultas, Torrent constatará que no hay ningún candidato, ya que los partidos independentistas, que tienen la mayoría en el Parlament, han manifestado públicamente que no presentarán a ningún candidato, y los grupos de la oposición no tienen los apoyos suficientes para que su hipotético candidato prospere.

Sin embargo, Cs en los últimos días no ha descartado la posibilidad de presentar a algún candidato para facilitar y acelerar el calendario electoral, aunque el informe de los letrados del Parlament, emitido el lunes sobre los pasos a seguir tras la inhabilitación de Torra, concluye que Torrent no está obligado a convocar un pleno de investidura si el candidato no tiene "posibilidades reales" de conseguir los apoyos para ser investido, como sucedería en el caso de un candidato del partido naranja.

Lo más probable es que en este plazo de 10 días hábiles Torrent constate que no hay ningún candidato a la investidura y deberá comunicarlo al Parlament en un acto equivalente a la investidura fallida, que podría limitarse a una publicación en el Boletín Oficial del Parlament (Bopc) y no sería necesario convocar un pleno, según la opinión de los letrados en el informe ya mencionado.

Tras esta comunicación, se abrirá el plazo de dos meses antes de la disolución automática de la Cámara y la convocatoria de elecciones.