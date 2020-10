La escatológica comparación del hombre de 'El tiempo' de La 1 para explicar el concepto de "borrasca explosiva"

Los presentadores del tiempo de las diferentes cadenas tienen apariciones breves pero, en muchas ocasiones, intensas, pues sus vestimentas o sus lapsus a veces dan que hablar. Albert Barniol también ha sorprendido en El tiempo de La 1, pero en este caso por su forma de explicar un fenómeno atmosférico.

El meteorólogo intentó explicar este miércoles cómo iba a ser la borrasca que iba a afectar a España desde el viernes y que calificó de "explosiva", pues iba a formarse muy rápido. Pero, para hacerlo entender mejor a los espectadores, utilizó una comparación extraña a la que añadió un sutil comentario escatológico.

"El adjetivo explosivo no va asociado a la borrasca ni a sus consecuencias, si no a su evolución, que va a ser muy rápida. Para que me entiendan, si me como 12 platos de lentejas en una hora, lo que habré provocado es una lentejénesis explosiva porque me lo habré comido muy rápido", comentó.

"Probablemente también va a tener consecuencias explosivas, pero esa es otra cosa", bromeó refiriéndose a los gases que producen estas legumbres. "El adjetivo explosivo va asociado a la velocidad en la que ocurre el evento, en este caso las borrascas".