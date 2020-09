La alcaldesa de Viveiro cree que Alcoa quiere llevarse la produccion de aluminio primario "a otros países"

A pessar de ello, ha celebrado que tanto el Gobierno central como la Xunta de Galicia estén trabajando "en bloque" para buscar las herramientas legales necesarias y que la factoría de San Cibrao "no pare". "Para obligar a Alcoa o bien que venda o sí se quiere ir que se vaya pero que deje paso a un nuevo inversor".

Sobre una posible intervención del gobierno, la alcaldesa ha apelado a que "sí hace falta que se intervenga".Sí que es verdad que se dio un paso muy importante este fin de semana, en el aspecto de que el gobierno puso encima de la mesa la compra de la planta (de San Cibrao) a través del SEPI, no es un intervención pero sí prácticamente", ha subrayado.

Loureiro ha censurado que la multinacional "actúa de mala fe, y no le vale nada". "Ya no es el precio de la energía, el tema es que Alcoa no quiere la producción de aluminio primario en España, quiere llevarlo a otros países y esa es su política y no le vale nada", ha reconvenido.

Seguidamente ha instado a que la multinacional americana "no se salga con la suya", dado que "ha ganado muchísimos millones de euros con el trabajo de los vecinos de A Mariña y no puede coger ahora e irse porque quiere especular".

La alcaldesa de Viveiro ha advertido, a modo de conclusión, que "no" quiere ponerse en el caso "de que las cubas paren, no pueden parar porque en el momento que paren esto se acaba y sí se diera el caso tendría que ser castigada (Alcoa) y muy castigada", concluye María Loureiro.