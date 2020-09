El PP proposa a Puig un grup de treball per a negociar ja els pressupostos "sense cap límit a priori"

"No és una fanfarronada; estic disposada a votar a favor del pressupost si el que es presenta és raonable", ha garantit en roda de premsa després de remetre la missiva al Palau "en to amable, correcte i educat".

Bonig ha urgit el govern del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) al fet que passe de les paraules als fets i no faça com el "mag" de Pedro Sánchez en seguir amb pressupostos prorrogats enmig de la pandèmia. També ha exigit a Puig que deixe clares les seues prioritats, "no s'escape i no isca amb la seua virtut de parlar sense dir gens".

Açò passa, al seu juí, per crear un grup de treball en Les Corts -no una comissió perquè no estiga subjecta al reglament- "amb llum i taquígrafs" entre tots els grups que estiguen disposats. "No solament amb el PP, que ja sé que pot tindre problemes", ha remarcat, per a recordar que Puig sempre apel·la a la unitat i al compliment del pacte de reconstrucció.