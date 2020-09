Coronavirus.- Bankia destina 50.000€ a Casa Caridad per a mesures extraordinàries i seguir amb l'atenció personalitzada

D'aquesta forma, l'entitat financera destinarà 45.000 euros a implantar mesures extraordinàries amb motiu del Covid-19 per a seguir amb l'atenció personalitzada dels usuaris de l'ONG i aporta, a més, 5.000 euros per a l'adquisició de regals de Nadal per a l'alumnat de les Escoles Infantils i els seus germans.

Segons ha informat l'entitat en un comunicat, amb aquest acord, Bankia aportarà 45.000 euros a Casa Caridad per a la implantació de mesures extraordinàries en matèria de salut, higiene i assistència bàsica per a garantir un servici individualitzat a les famílies i persones en situació d'exclusió social. Es tracta d'una ajuda "especialment necessària per als usuaris afectats per l'actual crisi sanitària generada per la pandèmia del Covid-19".