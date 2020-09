Un programa utiliza un holograma de Whitney Houston a pesar de la negativa de la familia

A pesar de los intentos de la familia para que no se utilizase un holograma para recrear las actuaciones de Whitney Houston, un programa de variedades presentado por Scott Storch ha pasado por alto los deseos de los Houston.

Para crear su espectáculo, Storch, en otras ocasiones, ha utilizado los hologramas de artistas como Michael Jackson y Tupac.

Esta vez, Storch empleó las imágenes en vivo de artistas fallecidos como Billie Holiday, Jackie Wilson y Biggie Smalls, entre otros. En un momento determinado de la emisión el holograma de Whitney apareció en pantalla, sin consentimiento de la familia de la artista.

Según TMZ, el creador del holograma, Alki David, explica que tiene derecho al uso del holograma de Whitney sin necesidad del permiso de la familia Houston puesto que él es el responsable de darle vida.

En 2016, la familia de Whitney decidió que el holograma de la cantante pudiera ser usado en The Voice pero, finalmente, se arrepintieron de su decisión y no permitieron su utilización.

Tras esta negativa, David trabajó de nuevo en el holograma, lo modificó y lo perfeccionó al máximo y, cuando estuvo listo, lo presentó en el programa de variedades de Storch. Ante esta situación, la familia Houston está pensando en tomar medidas legales.

Sin embargo, la familia sí permitió el empleo de un holograma de la cantante en una gira realizada después de que esta falleciera. La gira póstuma, An evening with Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour, trajo una gran controversia, aunque también millones de fans.