Una psicóloga de 'La isla de las tentaciones' defiende la infidelidad para hacer un "reseteo" en las parejas

Uno de los momentos con más morbo del primer debate de la segunda temporada de La isla de las Tentaciones, celebrado anoche en Telecinco, fue el reencuentro entre Fani y Rubén, que mantuvieron un tórrido romance en la primera edición, siendo ella infiel a la que aún es su pareja, Christofer.

El programa recordó aquella infidelidad con un vídeo en el que se podían ver las imágenes más comprometedoras, en las que ambos acababan teniendo contacto carnal, mientras su novio, Christofer, lo veía en las 'hogueras' la reunión en la que el presentador muestra las imágenes de lo que las parejas hacen con los solteros.

Fani aseguró que hoy porhoy "no lo haría" y se mostró "arrepentida". "Me produce vergüenza y dolor" ver las imágenes, confesó, pues según reconoció no sólo la infidelidad hizo daño a su novio, si no también "las palabras tan crueles que dije", que "no se merecía".

Parte del mérito de que la pareja entre Fani y Christofer no se rompiera tras ese suceso fue de la psicóloga que el programa pone a disposición de los concursantes. De hecho, según obviamente estaba planeado, Fani pidió que la psicóloga entrara en el plató, como así ocurrió, al presentarse la profesional Arantxa Coca.

Quería agradecerte que tú defendieras mi actitud en aquel momento y que fuiste la única que me dijo que aún podía volver con Christofer", dijo públicamente Fani a la profesional, gracias a la cual aún es pareja de Christofer.

La profesional explicó entonces que desde su punto de vista "una infidelidad puede ayudar a una pareja a hacer un 'reset' para crecer y reinventarse", como en el caso de Fani y Christofer que "usaron esa crisis para salir reforzados", explicó.

Además, la psicóloga analizó el comportamiento en plató de Fani y Rubén, asegurando que no había ya fuego entre ellos: "Está resuelto porque no se deben nada, no hay deuda. Se ve que se pueden sentar, saludar y mantener las formas, así qeu no tienen nada pendiente", puso de manifiesto.

Cosa que no opinaba Nagore Robles, una de las colaboradoras del debate, que, en un momento dado, no dudó en decir "estos dos tortolitos no paran", sobre Fani y Rubén, que se sentaron juntos en el sofá de los colaboradores y se hacían comentarios con frecuencia.