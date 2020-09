Alborán habla en 'El hormiguero' sobre el anuncio de su condición sexual: "Lo hice donde, como y cuando yo quería"

Uno de los momentos más esperados de la visita de Pablo Alborán a El hormiguero este martes fue cuando Pablo Motos le preguntó: "¿Sentiste mucho vértigo cuando decidiste compartir con todo el mundo tu famoso vídeo de Instagram contando tu condición sexual?".

El cantante le contestó que "sí y no", para luego explicar que "lo que dije lo hice donde, como, cuando y en el momento que yo quería". Ya añadió que "es otra de las cosas que hay que fomentar, que se tomen las decisiones cuando y como uno quiere. Y punto final".

Mientras el público aplaudía la intervención del artista y éste le hacía un gesto de agradecimiento al presentador, Motos quiso saber "cómo fueron los siguientes días después de esto". Alborán fue claro y le contestó que "igual. Me encerré en el estudio, seguí componiendo, escribiendo... todo era exactamente igual".

"Sin más, te mentiría si te dijera otra cosa", admitió el cantante. El valenciano quiso destacar la reacción del público porque "hay gente que ha cogido el vídeo y le ha servido, como la pluma de Dumbo, para dar el paso, y te han llegado historias de este tipo".

Alborán afirmó que "me han llegado historias muy bonitas de padres a los que los hijos les ha enseñado el vídeo y no hacía falta más. Luego los padres me han escrito para contarme que no había hecho falta ningún momento incómodo".

Recordó que le decía que "simplemente ha sido precioso como mi hijo me ponía el vídeo y no hacía falta hablar". Y añadió que "la vida te devuelve esos regalitos y he tenido momentos muy bonitos".

Motos le comentó que "solo te hago esta pregunta y cambio de tema: ¿Nos podemos considerar un país moderno cuando una persona todavía tiene que contar públicamente su condición sexual como si fuese un juicio para dejar de sentirse como si fuera un sospechoso?".

El intérprete le contestó que "el juicio no lo hago yo y tampoco me lo han hecho a mí. Quien lo haya hecho, tiene un problema", concluyó mientras el presentador exclamó: "¡Ole tú!" y el público le aplaudía.

.@pabloalboran nos confiesa qué sintió en el minuto después de publicar su video más personal en instagram #PabloAlboránEHpic.twitter.com/u7F1qX7o5w — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 29, 2020

Además, Alborán visitó el programa de Antena 3 para presentar su nueva canción, Si hubieras querido, perteneciente a su álbum Vértigo, y la interpretó en directo en el plató de El hormiguero tras la entrevista.