Coronavirus.- Un total de 191 municipis valencians sumen casos durant el cap de setmana

Segons les dades desagregades que ha publicat la Generalitat, València torna a ser el municipi amb més contagis, i s'ha trencat la tendència a la baixa dels dos últims caps de setmana: el cap i casal ha sumat 386 nous casos, davant dels entorn de 200 que va tindre en aquest mateix període de les dos setmanes prèvies.

Alacant, per la seua banda, ha superat per primera vegada els 200 casos entre dos actualitzacions d'aquestes dades. La ciutat portava setmanes sumant entre 100 i 200 casos, i en els últims quatre dies hi ha 205 contagis.

Les dos capitals són les úniques ciutats de tota la Comunitat Valenciana amb més de 100 casos entre divendres i dilluns. Per sota, Elx suma 80 casos; Castelló de la Plana, 53; Burjassot i Ontinyent, 32; Paterna, 26; Sagunt, 25; Oriola i Sant Vicent del Raspeig, 23; Xàtiva, 21 i Benidorm i Elda, 20.

Hi ha altres 16 municipis amb més de 10 casos: Villena (17), Ibi (16), el Campello i Torrent (15), Alboraia, Santa Pola i Torrevella (14), Alcoi, Alfafar i el Pinós (12), Almassora, Benigànim, Callosa de Segura, Castalla i Sant Joan d'Alacant (11) i Benicarló i Moixent (10).

Per sota, hi ha hagut nou casos a Alberic, Asp, Canals, Dénia, Montcada, Muro d'Alcoi, Onda, Vila-real i Vinaròs; huit a Benifaió, l'Alcúdia, l'Eliana, la Pobla de Vallbona, Massamagrell i Mutxamel; set a Albatera, Alzira, Carlet, Guadassuar i Xirivella; sis a Almoradí, Bétera, Borriana, Crevillent, Gandia, Guardamar del Segura, la Vila Joiosa, Mislata, Petrer, el Pilar de la Foradada, Salines i Teulada.

Cinc contagis han comptat a Alaquàs, Alcàsser, Benetússer, Dolores, l'Alqueria d'Asnar, Meliana, Sant Mateu, Saix, Silla i Xàbia; quatre a Agost, Alginet, Càrcer, Godella, l'Olleria, Paiporta, Pedralba, Peníscola, Puçol, Rafelbunyol i Requena; i tres a Albalat dels Sorells, Albalat dels Tarongers, Banyeres de Mariola, Benicàssim, Bigastre, Catarroja, Coix, Cullera, Énguera, Xalans, Montfort, Novelda, Orpesa, Quart de Poblet, Sedaví, Tavernes de la Valldigna, la Vall d'Alba, Vilallonga i Vilanova de Castelló.

Albal, Albuixec, Alcalà de Xivert, Aldaia, Algemesí, Benaguasil, Benirredrà, Busot, Callosa d'en Sarrià, Catral, Xella, Xelva, Genovés, el Verger, Xacarella, l'Alfàs del Pi, l'Alqueria de la Comtessa, la Llosa de Ranes, la Pobla Llarga, la Vall d'Uixó, Montserrat, Navarrés, Oliva, Onil, Picassent, Rocafort, Sant Antoni de Benaixeve, Sumacàrcer i Vallada han sumat dos casos.

Un contagi nou han tingut a Albaida, Albocàsser, Alfara d'Algímia, Algar de Palància, Almàssera, Almenara, Almussafes, Anna, Aiora, Benijòfar, Betxí, Bocairent, Bolbait, Borriol, Bunyol, Carcaixent, Cerdà, Cervera del Maestrat, Xiva, Cocentaina, Daimús, Daia Npva, el Poble Nou de Benitatxell, els Poblets, Foios, Gata de Gorgos, l'Alcúdia de Crespins, la Nucia, la Pobla del Duc, la Salzadella, les Alqueries, Llíria, Llocnou d'en Fenollet, Llutxent, Manises, Massalavés, Massanassa, Monòver, Museros, Nàquera, Novetlè, Picanya, Polinyà de Xúquer, Portell de Morella, Quatretonda, Rafelcofer, Redovà, Ribesalbes, Rossell, Sant Fulgenci, Simat de la Valldigna, Sueca, Tavernes Blanques, Torreblanca, Tous, Torís, Utiel, Vilamarxant, Vilanova d'Alcolea i Xixona.

Cerdà ha sumat el seu primer cas de coronavirus des de l'inici de la pandèmia, mentre que Portell de Morella, Rossell i Vilanova d'Alcolea han tingut un cas per primera vegada des del mes de maig. En el costat contrari, Finestrat compta un cas menys que l'última actualització, a causa d'una reassignació.

SIS MORTS A VALÈNCIA

D'altra banda, durant el cap de setmana s'han assignat 13 morts als seus corresponents municipis. València ha tingut sis defuncions, i la resta una cadascú: Alaquàs, Gandia, Ondara, Santa Pola, Torrent, Vila-real i Xàbia. És el primer mort per Covid-19 a Ondara.