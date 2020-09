Rosanna Zanetti se sincera sobre su noveno mes de embarazo: "¿Agacharse? ¿Qué es eso?"

Están en la cuenta atrás final. Ya queda nada para que la familia de Rosanna Zanetti y David Bisbal se vuelva numerosa. Más allá de pequeñas píldoras, apenas se sabe que será una niña y que con ella los orgullosos padres de Matteo (y de Ella, fruto de la relación del cantante con Elena Tablada) están más que felices.

Así que en este noveno mes de embarazo, la modelo venezolana ha querido contar a través de Instagram cómo está viviendo los últimos días antes de dar a luz a un bebé del que no se sabe el nombre (aunque muy probablemente ya lo tengan decidido).

Los más de 568.000 seguidores de la también actriz de 32 años (el artista almeriense tiene 41) han sabido ahora de primera mano cómo están siendo estos momentos previos al nacimiento, aunque bien es cierto que durante toda la gestación tanto ella como él (a sus cuatro millones de fans) han hecho partícipes a toda su comunidad de cómo iba evolucionando sus vidas.

"Así vamos, casi de nueve meses: hinchada, ciertos zapatos y anillos ya no me quedan y estoy durmiendo buenísimo", ha explicado Zanetti ataviada con unas mallas deportivas negras, mismo color que su top, que dejaba al aire su amplia barriga de embarazada.

La modelo ha querido bromear en el pie de foto y ha asegurado que "si algo se cae al suelo" inmediatamente "deja de existir". "¿Agacharse? ¿Qué es eso? A estas alturas ya no estoy tan ágil, pero es la última etapa", ha escrito con varios emoticonos de risas y corazones.

Aunque muchos de los comentarios versaban sobre los "guapísima" que se mantiene o lo poco que queda para que salga de cuentas, otros incidían en que no debería andar descalza para coger frío o se preguntaban si no es cierto que ha cogido menos peso en este embarazo que en el de Matteo.

Rosanna ya ha dejado claro en estos días que no quiere "entrar en detalles" y que para el nombre están buscando "esperar al momento para decirlo". Eso sí, no se llamará Rosanna como Matteo no se llamó David. "Nuestros nombres no han sido una opción, no nos gusta que se llamen igual", aclaró.