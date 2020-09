La última foto de Rosanna Zanetti y David Bisbal juntos antes de que nazca su segundo hijo

"Lo ha llevado muy bien y lo está llevando muy bien", decía recientemente el cantante David Bisbal cuando los periodistas le preguntaban qué tal llevaba su pareja, Rosanna Zanetti, su segundo embarazo, ahora que está ya en su recta final. Por eso el último posado que han subido a redes sociales se da por supuesto que será, valga la redundancia, el último antes del parto.

Y es que, si las fechas son correctas, apenas le quedan unos días a la venezolana de 32 años para salir de cuentas. Y ella, siempre tan dada a compartir por Instagram con sus más de 560.000 seguidores su rutina, hacía demasiado tiempo -diez días- que no subía nuevo contenido.

Aquella instantánea celebraba el octavo mes de gestación ("¡¡8 meses!!", escribía junto a la imagen acompañada emoticonos), por lo que a primeros de octubre tendría que llegar la hermanita de Matteo, de la que por cierto aún sus padres no quieren compartir el nombre... o es que no lo saben aún.

"Hemos pensado esperar al momento para decidirlo, pero no lo tenemos muy claro todavía", aclaró el cantante almeriense de 41 años. Eso sí, se tendrán que decidir cuanto antes, dado que en la imagen que ha compartido la modelo se puede ver claramente un vientre de cerca de 9 meses.

Tirados sobre las sábanas blancas, con Rosanna recostada sobre el pecho del autor de Ave María o Diez mil maneras, ambos están "contando los días para conocerte", como titulan la publicación, que ya va camino de los 70.000 likes y tiene más de 900 comentarios.

Entre ellos, claro, el del propio David Bisbal, que ha respondido a su "amor" con un "¡Qué bonito! ¡Qué ganas!", aunque también han recibido emoticonos de corazones de Pastora Soler o el "Guapos, ¡feliz espera!" de la influencer y pareja de Manuel Carrasco, Almudena Navalón.