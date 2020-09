María Pombo se sincera sobre sus problemas de ansiedad: "Sé que me he alejado un poco por mi salud mental"

María Pombo ha vuelto a sincerarse con sus seguidores para hablar sobre el momento vital en el que se encuentra. Y es que la influenceratraviesa unos meses de altibajos debido a su embarazo, del que se enteró al mismo tiempo que le diagnosticaron la enfermedad que padece, esclerosis múltiple.

A través de una serie de stories, la pequeña de las Pombo ha explicado que no se desenvuelve en las redes sociales de la misma manera que en sus inicios como influencer porque el número de seguidores la limita. Ahora le cuesta no medir "qué decir o cómo decirlo" sin que eso se convierta en titulares y críticas.

"Sé que me he alejado un poco por mi salud mental. Ahora todo lo que haga tiene mucha repercusión y eso me crea una presión muy grande" apunta en los vídeos que ha grabado desde su casa. Asimismo, la madrileña desea retomar la relación con los usuarios, por eso ha querido "abrirse casi al cien por cien".

En Navidad, la instagramer de 25 años dará la bienvenida a su primer hijo en común con Pablo Castellano, con el que ya ha decidido mudarse a una nueva casa para formar la familia que ambos tanto ansían. Sin embargo, Pombo asegura que teme "no estar a la altura" como madre, lo que le genera malestar.

"Mi sueño siempre ha sido ser madre, pero a la vez me genera presión por estar a la altura. En tres meses vamos a dejar de ser Pablo y yo solos, habrá una persona que dependa completamente de nosotros", explica la influencer.

No obstante, aclara que se siente agradecida: "Esto no quiere decir que sea una desgraciada ni que esté mal, me siento tremendamente afortunada, pero la cabeza es así, hay veces que estás feliz y otras en la que estás un más abajo".

Tras sus palabras, Pombo ha aclarado que fue durante los últimos días cuando se dio cuenta de que se sentía "más distante". "No siempre estoy feliz, así que no os sintáis bichos raros si os pasa", ha aclaro, asegurando que, a pesar de lo que se pueda apreciar en las redes sociales, su vida no es "perfecta".