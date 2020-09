Cs pedirá en el pleno que no se suprima la parada de taxis de la plaza de Las Monjas

Así, García de Longoria ha indicado que esta parada "lleva activa 80 años" y que eliminarla "supondría un mazazo económico para los profesionales y una merma de servicios para los vecinos y los comercios de las calles del centro de la capital", según ha indicado la formación en nota de prensa.

García de Longoria, que se ha desplazado este lunes a la parada de la plaza de Las Monjas junto a la viceportavoz municipal, Noelia Álvarez, ha anunciado que, además de esta propuesta, el grupo municipal de Ciudadanos va a presentar una moción en el próximo pleno municipal en la que solicitan un paquete de medidas para este sector, "uno de los más afectados por la crisis económica y sanitaria provocada por la Covid-19 y del que dependen unas 200 familias en la capital onubense".

Entre las medidas, Cs pedirá que se incluya al colectivo del taxi en las ayudas directas que ha otorgado el Ayuntamiento de Huelva a otros sectores de la ciudad que también se han visto afectados por la crisis sanitaria, "ya que los dejaron fuera en la primera convocatoria"; bonificaciones en impuestos como el de vehículos "que les afecta directamente".

También solicitarán que se les facilite material sanitario y de protección, tanto para los profesionales del taxi como para los usuarios, ya que "están teniendo un importante gasto"; que se les siga permitiendo acceder por la Gran Vía y no se les cierre al tráfico "tal y como le han trasladado desde el equipo de Gobierno"; y que el Ayuntamiento lleve a cabo el plan de asfaltado que anunció hace un año para la eliminación o reducción del impacto de los adoquines y "del que nada se sabe, para que no siga perjudicando a sus vehículos que son sus herramientas de trabajo".

García de Longoria ha pedido a Gabriel Cruz que "sea sensible con el sector" del taxi porque "no tiene ningún sentido la propuesta realizada por el alcalde de eliminar una parada de taxis que existe en nuestra capital desde los años 40 del pasado siglo" y que "no castigue más a los taxistas de Huelva, se siente con sus representantes como ha hecho Ciudadanos, los escuche y rectifique".

"El alcalde no puede seguir poniendo trabas a un colectivo que ha vivido el peor verano de su historia con las obras en la Plaza del Punto que han sumado importantes pérdidas económicas, a lo que se añade la no celebración de las Fiestas Colombinas o la bajada del turismo en la capital", ha concluido el concejal.