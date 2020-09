Efrén Reyero, en 'Sábado Deluxe': "No estoy enamorado de Marta López"

Este sabado, Efrén Reyero, el novio de Marta López, se sometió al polideluxe. La idea no gustó nada a López, que explicó desde el principio estar muy incómoda porque, para ella, no era habitual compartir plató con sus parejas.

Entre otras informaciones, el artilugio de Conchita desveló que, junto a él, Marta López nunca había criticado a su compañera Lydia Lozano, con la que los ánimos estaban muy caldeados. Por otro lado, Reyero reconoció estar muy interesado en ir a Supervivientes 2021.

Sin embargo, el pretexto principal de la entrevista era saber más acerca del idilio amoroso después de que Kiko Hernández declarara, en Sálvame, que Reyero había utilizado a su novia para volver a salir en televisión. El polígrafo rescató que Efrén hizo que una exnovia firmara un "contrato", aunque aseguró que se trató de una broma.

También hubo tiempo para un rifirrafe en la pareja cuando este comentó que, aunque nunca se había prostituido, quizá lo haría por necesidad, unas palabras que no gustaron nada a Marta López, que comentó que ella "se pondría a limpiar" antes que hacer eso. "No me gusta que la persona con la que estoy diga eso", expresó.

"Cariño, he dicho que si me hiciese falta, mucha falta", explicó, con intención conciliadora. Después, este declaró no haber tonteado con ninguna chica mientras está con Marta, y confesó no encontrarse enamorado de ella (ni haberlo estado antes de otra persona). Las palabras alarmaron mucho a Miguel Frigenti y el presentador, Jorge Javier Vázquez.

Y es que, estos consideraban que, si en dos meses no se había enamorado, ya no pasaría. Por su parte, Marta López dio la cara por su chico diciendo que ella tampoco estaba enamorada "y si Efrén dijera lo contrario, llevando tan poco tiempo, tampoco le creería", aseveró. El caso es que, aunque llevan poco, ambos reconocieron que ya se gustaban desde antes del Merlos Place y que su primera noche de amor tuvo lugar en Málaga.