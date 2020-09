Efrén Reyero se sincera y cuenta la verdad de su relación con Marta López

Ahora que ha vuelto a la actualidad informativo por su especial relación con Marta López, Efrén Reyero ha estrenado canal en Mtmad y, claro está, en el primer programa ha hablado de la colaboradora.

El que es uno de los tronistas de MyHyV más recordados no ha tenido tapujos en contar a sus seguidores cómo es la relación con la exgranhermana, una relación que viene de 12 años atrás. "Teníamos una conexión especial, ella me contaba todo y yo a ella también. Nos llamábamos, ella me ha contado muchos secretos. Jamás pensé tener nada con ella, y ella tampoco conmigo", ha explicado.

Sin embargo, cada uno ha hecho su vida en todo este tiempo. Ella ha dicho que le atraía mucho, pero eso nunca me lo decía. Hemos tenido nuestras vidas y he sido muy respetuoso con su vida y sus parejas. He tenido un cariño muy especial con ella como amiga, he confiado mucho en ella", ha comentado el joven.

Ahora que se los relaciona, tras pasar más tiempo juntos e incluso subir fotos a sus redes sociales, Efrén no quiere ponerle etiqueta a dicha relación. "No tenemos etiquetada la relación. Ella tiene una familia, tiene sus hijos… A día de hoy estoy con Marta, no tengo planes de casarme con ella mañana, pero a lo mejor dentro un año, ¿por qué no? Nos estamos descubriendo", desvela. Eso sí, no se corta al decir que "hay cosas que me gustan más y otras menos de ella, pero estamos limando".

También ha querido mandar a la colaboradora un mensaje muy especial. "Ya sé todo lo que has pasado, sabes que siempre he estado a tu lado, antes como amigo y ahora, llámalo cómo quieras, como pareja, amoristad, como queramos nosotros… Decirte que estoy aquí ahora y siempre, que te quiero un montón".