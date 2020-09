El Departamento de Agricultura lanza una campaña para posicionar los alimentos de Aragón en comercios nacionales

Para ello, desde el Gobierno de Aragón, a partir del lunes 28 de septiembre, se va a coordinar una completa agenda de actividades dirigidas principalmente a los "responsables de compra en el hogar" en la distribución moderna, un público que en España se calcula supera los 18 millones de personas, teniendo como objetivo impactar en un 70 por ciento de ellos.

En una rueda de prensa este viernes en el Edificio Pignatelli, el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, ha explicado que, sometido a licitación pública, el contrato del Plan lo ganó la empresa AGR. Ha subrayado que esta iniciativa es "una gran apuesta del Departamento" y del propio Gobierno de Aragón.

En este punto, ha desgranado que se trata de una de las acciones integradas en la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica, planificada para hacer frente a la situación ocasionada por la crisis sanitaria.

"Si ya desde el Departamento y desde el Gobierno, con el apoyo de la Asociación de Industrias Alimentarias de Aragón, veníamos apostando por la promoción agroalimentaria, ahora la hemos redoblado ante la situación de pandemia que tenemos", ha dicho Olona.

El consejero ha reconocido que el sector agroalimentario no está siendo el más perjudicado por la crisis sanitaria, pero "eso no quiere decir que no haya muchos ámbitos con gravísimas dificultades". Así, ha citado la conexión de la hostelería con la alimentación.

Ante esta situación, el Gobierno de Aragón decidió que la mejor forma de ayudar al sector agroalimentario era a través de una campaña de promoción, que tiene que ayudar a las empresas a posicionar mejor los productos de Aragón en el mercado nacional y ayudar a adaptarse a los cambios que se están produciendo como consecuencia de la pandemia".

ORGULLOSOS

La directora general de Promoción e Innovación Agroalimentaria, Carmen Urbano, ha apuntado que quiere que este Plan sea una campaña "de la que todos estemos muy orgullosos". Ha expuesto que la "nobleza" es la "piedra angular, un atributo que humaniza la marca".

Así, ha incidido en que el posicionamiento elegido se basa en una característica tradicionalmente atribuida a la población aragonesa: la nobleza de sus gentes. "Una virtud que se transmite, con una creatividad singular, a los alimentos de Aragón. Y que, además, habla de algo esencial: la seguridad y la confianza en un alimento fiable, sano y con la mejor calidad y sabor. Los aragoneses, al igual que sus alimentos, no tienen dobleces".

Los alimentos de Aragón se presentan al consumidor, a través del logo lema '"A" elevado a la potencia "n"'. Alrededor de esta idea principal, 'Aragón, alimentos nobles', se construyen todas las líneas de actuación de la campaña. Se va a implementar un plan de medios que permita hacer llegar los mensajes de la campaña a través de spots, patrocinios y tele-promociones, con presencia en las principales cadenas de TV de ámbito nacional y las cadenas autonómicas de Madrid y Aragón. Una acción que se extenderá a lo largo de tres meses y que permitirá sumar más de 100 millones de impactos.

En paralelo a la presencia televisiva, este programa contempla una programación en el medio digital. Para el entorno online se van a desarrollar herramientas específicas que permitan contactos de calidad con el usuario. Los grandes sites que concentran el tráfico web serán los elegidos para el Programa Display y Content on Demand. Un soporte que va a permitir generar más de 1.000 millones de impactos, a los que hay que añadir los generados a través de los perfiles propios de Aragón Alimentos en las principales redes sociales. Acciones en el canal moderno de distribución

Los Alimentos de Aragón van a gozar de una gran visibilidad nacional y multicanal a lo largo de los meses de octubre y noviembre de 2020. La mejora de la percepción de estos productos irá acompañada de una acción en el Punto de Venta que facilite la notoriedad, en primer lugar, y la adquisición, en segundo, de los alimentos aragoneses en el canal moderno, supermercados e hipermercados.

La campaña nacional, a través de múltiples soportes específicos de cada canal, estará presente en más de 2.000 establecimientos de 47 provincias españolas pertenecientes a las 7 cadenas que se han sumado a la promoción: Ahorramás, Alcampo, Caprabo, Carrefour, Grupo El Corte Inglés, Eroski y Supeco ensalzarán el producto aragonés entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre.

En total, la campaña supone más de 1.700 millones de impactos para convencer al consumidor del potencial agroalimentario de Aragón.

CAMPAÑA ESPECÍFICA EN ARAGÓN

Como complemento a esta acción de carácter nacional, el Gobierno de Aragón desarrollará una campaña específica en la Comunidad Autónoma que arrancará el próximo día 28 de septiembre y se extenderá hasta el 17 de octubre.

Siete enseñas con implantación en Aragón se han sumado a la misma ofreciendo gratuitamente al Gobierno de Aragón diversos espacios expositivos y de promoción en sus centros para esta campaña. Alcampo, Carrefour, Eroski, Grupo El Corte Inglés, Supermercados Alto Aragón, Alimentación 7 y Makro, han querido apoyar esta acción, que va a suponer una presencia destacada de los alimentos aragoneses en 189 centros repartidos por toda la geografía aragonesa.

Por otra parte, la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón, también dentro de esta campaña, implementará un innovador material de PLV (promoción en punto de venta) interactivo y conectado en 7 "tiendas bandera" de Alcampo, Carrefour, Grupo El Corte Inglés y Eroski de Zaragoza y Madrid.

La nueva web informativa de toda la campaña nacional será '