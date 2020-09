Dimite un diputado argentino tras ser pillado besando los pechos de su pareja en una sesión virtual del Congreso

El diputado argentino Juan Emilio Ameri, de la formación política Frente de Todos, ha presentado su dimisión aceptada por la Cámara baja esta madrugada tras haber sido grabado besando los pechos de su pareja en plena sesión virtual del Congreso, realizada por videollamada como medida de seguridad anti Covid.

Según cuenta el diario argentino Clarin, la sesión se encontraba en curso cuando desde la cámara de Ameri se vio cómo una mujer se le acercaba, se sentaba en su regazo y él comenzaba a manosearla y besarla. En su defensa, el diputado alegó que le había fallado la conexión a internet y aprovechó para preguntar a su pareja por los implantes mamarios que se había puesto hacía apenas unos días. Fue en ese momento cuando la mujer se le acercó y se produjo la escena.

"Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió", escribió el diputado al presidente de Diputados, Sergio Massa, en una carta. "Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie", remata.

La votación para aceptar la carta de renuncia de Ameri se saldó con 224 votos afirmativos, uno negativo y tres abstenciones, dejando así fuera del cuerpo al diputado que aseguró sentirse "muy avergonzado" por esta situación que le afecta profundamente a él como persona y político, y también a su pareja.

Denuncias por acoso

Este no es el primer escándalo de naturaleza sexual al que se enfrenta el diputado Ameri. En el año 2019, cuando militaba en el grupo kirchnerista de Leavy "El Aguante", fue denunciado por acosar sexualmente a una militante menor de edad. "Un tipo asqueroso, machista y acosador de quien en muchas ocasiones tuve que sufrir acosos e insinuaciones aun sabiendo la edad que tenía", declaró la víctima sobre el ahora ex-diputado.

“El acoso no era solo físico sino también por mensajes de WhatsApp", agregó la joven explicando que Ameri "ejercía su violencia también mostrando su poder" porque les "insinuaba que si queríamos algo como un plan o lo que fuera debíamos hacer algunos favores”, según declaraciones recogidas por el diario Clarin.